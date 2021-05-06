  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
70 terörist öldürüldü
3 ilde sağanak bekleniyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Dev operasyon başladı
Neyin peşindeler? ABD komşuya silah yığıyor!
Ekonomi Altın alacaklar dikkat! 'Şüpheleniyoruz' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Şüpheleniyoruz' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ederken uzmanlardan çarpıcı tahminler gelmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 10:58:00 -
Altın alacaklar dikkat! 'Şüpheleniyoruz' diyerek uyardı

Altın fiyatları (XAU/USD), 55 günlük hareketli ortalama olan 1.800,63 dolarda şimdiye kadar engellendi. Commerzbank’ta FICC Teknik Analiz Araştırma Ekip Başkanı olan Karen Jones, sarı metalin kısa vadede bir miktar zayıflık yaşamasını bekliyor.

Kriptokoin'in haberine göre, Commerzbank’ta FICC Teknik Analiz Araştırma Ekip Başkanı olan Karen Jones, sarı metalin kısa vadede düşmesini bekliyor. Karen Jones piyasaları analiz ederek şunları söyledi:

Altın, 55 günlük MA’yı 1.797,44 dolarda test etti ve yine başarısız oldu. Bu, buradaki direnci güçlendirmeye hizmet etti ve şimdi negatif bir günlük RSI ve bazı kısa vadeli zayıflıklara izin vereceğimiz negatif bir Elliott dalgası sayısıyla birleşti. Şimdilik, 20 günlük MA’ya 1.752 dolardan kaymaya izin vereceğiz. 1.724 dolara geri çekilme olasılığı var. Orada kalması koşuluyla, üst tarafı bir kez daha denemeliyiz. 1.799 doların üzerinde, 200 günlük MA 1.852 dolarda ve yükseliş trendi 1.871 dolarda yatıyor. Bunun şimdilik üst tarafı tutacağından şüpheleniyoruz. Temel destek, 1.701 dolar ve Haziran 2020’nin en düşük seviyesi olan 1.670,49 dolardır. Yukarıda iken, daha uzun vadeli bir yukarı yönlü önyargı olduğunu varsayacağız.

Jim Wyckoff: Altın fiyatlarının 1.800 doların üzerine çıkması gerekiyor

Kitco News’in kıdemli analisti Jim Wyckoff’te piyasaları yorumladı ve altın ve gümüş için kritik seviyelere dikkat çekti. Jim Wyckoff, altın ve gümüş için uzun vadeli görünümünün kısa vadede hala yükseliş eğiliminde olmasına rağmen, fiyatlar yükselmeden önce değerli metallerin kilit direnç seviyelerinin üzerine çıkması gerektiğini belirtti. Jim Wyckoff konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Altın fiyatları, fiyat artış trendinin sürdürülebileceğini göstermek için teknik ivme kazanmadan önce 1.800 doların üzerine çıkmalı. Gümüş için bu seviye yaklaşık 28 dolardır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri
Dünya

Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri

Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu ve yoksulluk nedeniyle 28 Nisan'dan bu yana gözteriler şiddetlenerek devam ediyor. Yüzlerce ölü ve..
Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!
Siyaset

Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!

Habertürk Tv ekranında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa teklifi ile dalga geçildiği anlara tepki yağdı.
Trump'tan sert tepki: Radikal solcu ruh hastaları
Dünya

Trump'tan sert tepki: Radikal solcu ruh hastaları

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasını "rezalet ve utanç" olarak nitelendirdi. Trump, "Radikal solcu ruh has..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay