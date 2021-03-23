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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi

Altın ve dolar kurundaki dalgalanmalar devam ederken piyasalar bugün FED Başkanı Powell'in sunumuna ve Perşembe günü açıklanacak olan ABD 2020 yılı büyüme verilerine kilitlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 10:52:00 - 2021-03-23 12:03:21
Altın alacaklar dikkat! Piyasalar bu gelişmeye kilitlendi

Dolar TL kurundaki yükselişin etkisinde haftaya 475 TL seviyelerinden başlayan gram altının yönünü dolar / TL kurundaki hareketler belirliyor.

Ons altın haftanın ilk işlem gününde hafif satış baskısı altında kaldı.

Ons altın fiyatı doların global bazda güç kazanmasıyla birlikte satıcılı seyrini yeni işlem gününde de sürdürüyor.

Ons fiyatı 1740 dolar seviyesinin altına inerken ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılayan bir diğer unsur olarak ön plana çıkıyor.

Hem bugün hem Perşembe gidişat açısından önemli

FED Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Yellen bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde bir sunum gerçekleştirecek. Burada yapılacak konuşmaların altının ons fiyatında etkili olması bekleniyor.

Ayrıca Perşembe günü açıklanacak olan ABD 2020 yılı büyüme verisi ekonomik toparlanma adına yatırımcılara öncül sinyaller verecek.

Altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 23 Mart en güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 23 Mart en güncel altın fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatları, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı 23 Mart en güncel altın fiyatları

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Yorumlar

saffet

amerika avrupadaki Konuşmaları belli bizi ilgilenmeyelim elbette bazı şeylerde iniş ve çıkışlar olacak DURMAK YOK YOLA DEVAM
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