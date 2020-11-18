Altın alacaklar dikkat! Kritik gün yarın

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 467 liradan, çeyrek altın 771 liradan, Cumhuriyet altını da 3,129 liradan işlem görüyor.

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Haftanın ilk işlem gününde aşı gelişmeleri değerli metalde sert satışlara neden olurken, artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve dolarda gözlenen nispeten zayıf görünüm ons altına destek olmayı sürdürmüştü.

Dün ise Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklamasının ardından güne yatay başlangıç yapan değerli metalin, gün içerisinde artan iyimserlik ile hafif satıcılı görünümü takip edilirken, devam eden virüs endişelerinin ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1880 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1873, 1865 ve 1858 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir.

Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1888, 1894 ve 1900 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Hafta başında aşı gelişmelerinin neden olduğu satışlar gram altında yukarı yönlü hareketleri sınırlandırırken, kur tarafındaki alıcılı görünüm sonucu yukarı yönlü sınırlı hareket takip edilmişti.

Dün ise ons altın ve kur çevresinde gözlenen hafif satıcılı görünüm ile birlikte gram altında aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, gram altının 466 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 464 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 468, 470 ve 472 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

Gelebilecek olası satışlar ile gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 464, 462 ve 460 destek seviyeleri takip edilmelidir."

Işık Menkul tarafından hazırlanan raporda ise şu ifadeler kullanıldı: "Dünkü işlem gününü sınırlı işlem aralığında satış baskısı altında 1880 dolar civarından kapatan değerli metal, yeni işlem gününde de oldukça sığ işlemler ile bu bölgeye yakın hareket etmekte.

Gün içerisinde görülebilecek alıcılı işlemlerde 1888, 1898, 1902, 1906, 1912, 1918 ve 1925 Dolar direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.

Diğer yandan, yeniden satış baskısı oluşması durumunda ise 1875, 1869, 1864, 1860 ve 1855 destek noktaları izlenebilir. "