Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş 'Tuzak olabilir' diyerek saat verdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verilerinin piyasalarda dalgalanmalara neden olacağını belirtti.
Küresel ekonomiyi ve varlık fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verileri merakla takip ediliyor.
ABD'de tüketici enflasyonu geçtiğimiz ay yüzde 6,8 olarak açıklanmış 40 yılın zirvesine yükselmişti.
ABD enflasyon verisi sonrası piyasalardaki hareketlenmelere ilişkin dikkat çeken uyarılar geldi.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 16:30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin geçici dalgalanmalara neden olacağını, tuzak fiyatlamalara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarmak isterim! Yüzde 7’nin üzerinde yükseliş bekliyorum. Ancak büyük gün 25 Ocak Fed" ifadelerini kullandı.