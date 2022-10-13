Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş son tahminini duyurdu: Kasım ayında...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatı tahmini yaptı. Altın yatırımcısına dair uyarılarda bulunan İslam Memiş, “Gram altın 1280 TL seviyesine ne zaman gelir?” sorusuna da cevap verdi. Gram altın fiyatı için rakam tahmini yapan İslam Memiş, kasım ayını işaret ederek yeni zirveye işaret etti.

Gram altın fiyatı son günlerde bir miktar geri çekilse de yıl sonu altın fiyatı tahminine bakılacak olursa ilerleyen süreçte yeni zirveler geliyor. Altın Piyasası Uzmanı İslam Memiş de sık sık yıl içinde gram altın fiyatı için yeni zirvelerin gelebileceğini belirtiyor.

İslam Memiş altın fiyatları için yaptığı son değerlendirmede şunları söyledi:

Altının gram fiyatı da ons fiyatının ayrı ayrı yorumlamak isterim. Şimdi gram altın TL fiyatı altının ons fiyatında yaşanan baskılanma veya düşüşten dolayı da gram altın tarafında bir gerileme gördük. Ekim ayına yükselişle başlayan gram altın fiyatı 1038 lira seviyesine kadar yükselen hızlı bir yükseliş vardı. Şu an itibariyle 1007-1010 lira aralığında 1007 lira seviyesinden bozduruluyor, 1010 lira seviyesinden satın alıyorlar. Gram altın TL fiyatında 1000 lira seviyesinin üstündeki rakamları önemsiyorum. Aşağı sarkma ihtimalini zayıf görüyorum çünkü ONS altında tekrar bir tepki alıma oluşabilir.

Dolar TL kuru içeride yüksek kalmaya devam ediyor. Dolar kuru şu anda gram altın TL fiyatını pozitif yönde desteklediği için ben gram altın TL fiyatındaki görünümünde pozitif devam ettiğini tahmin ediyorum. Ekim ayı itibariyle ekim ve kasım aylarının önemsediğim için yatırımcısına sık sık bu tarafta uyarılarım var. Özellikle kasım ayının ortalarında yeni zirveler görebiliriz.

Mesela dolar TL kuru şu anda 18,67 lira satışı 18,69 lira. Piyasayla ekranlar yine ayrıştı. Makas aralıkları yine açıldı. Fiyatlar düştükçe makas aralıkları açılır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.

Geçen hafta agresif yükselişler varken gram altın TL fiyatındaki alım satım farkı 4 liraydı. Bu 4 lira bugün yine 4 lira seviyesinde ama ONS altınının çarpana baktığınız zaman 5 lira yine işçilik koyuyorlar ve külçe altın tarafında yine ciddi bir işçilik kalmaya devam ediyor.

Eğer bu ay bu ay içerisinde dolar TL kuru 19’lu rakamları görürse 1060 lira seviyesini bu ay için takip edeceğimiz direnç seviyesi olarak ama kasım ayına baktığımız zaman da yeni zirveler agresif yükselişler beni bekliyor olacağım. Kasım ayının ortalarında 1060 lira seviyesi yerine 1100’lü rakamlara bırakabilir.

1280 lira önemli kritik direnç seviyesi. Bu yılın son çeyreğinde 1280 lira seviyesi geçirdikten sonra yıllık öngörüm 1450 lira seviyesini bu öngörüsünde bir değişiklik yok ama bu düşüşler bu gerilemeler orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduran yatırımcılar için…