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Ekonomi Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti

Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lira seviyelerini gören gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 442,1 liradan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 11:51:00 -
Altın alacaklar dikkat... Çifte doping! Ani yükselişe geçti

Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lirayı gören gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 442,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 445 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,7'lik azalışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,6 dolardan alıcı buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması takip edilecek

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini kaydetti.

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Yorumlar

Seyfullah

Doların gücünü inmesini çıkmasını Başbakan cumhurbaşkanları mı tayin edecek. Bir milletin parasının değerini yaptığı üretimle belirler. Ne kadar çok üretirse satarsan paranın değeri o kadar artar.O her şeyi dışarıdan İtal et üreticinin belini kır tüketim ekonomisi ondan sonra da cumhurbaşkanı konuşacak dolar düşecek hey yavrum hey
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