Altın alacaklar dikkat! Bu rakam her an gelebilir

ABD tahvillerinin getirisi ve doların gücü nedeniyle zayıf performans gösteren altın kimi uzmanlara göre alım bölgesinde. Bazı analistler ise ‘dikkat, düşüş sürecek’ diyor. Hangi tezin doğru çıkacağı ise enflasyonun dirençli kalıp kalmayacağı ve bu kapsamda Fed'in para politikasının nasıl şekillendireceğine bağlı.



Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen şahin açıklamalar sonrasında 1.895 dolardan 1.765 dolara doğru sert bir geri çekilme yaşadıktan sonra yukarı yönlü denemeler yapıyor. Ancak sarı metal, ilk ve en önemli destek seviyesi 1.800 dolara doğru anlamlı bir atak geliştirmekte zorlanıyor. Bundan sonra altının nasıl bir yıl izleyeceği konusunda analistler ikiye bölünüyor. Bir kısım Fed’in şahin tutumunun yarattığı baskının artacağını ve altın fiyatlarının düşeceğini savunuyor. Diğer kısım ise faiz artışına kadar çok vakit olduğunu ve altının yılsonunda 2.000 dolara gidebileceğini düşünüyor.

Altın fiyatları, artan enfl asyon beklentileri arasında Fed’in daha yüksek faiz oranı sinyali vermesiyle düşüyor. Sarı metalin performansı ABD tahvillerinin getirisi, para arzı ve doların gücü gibi birçok faktöre bağlı. Bazı analistlere göre Fed’in şahin tutumunun yarattığı baskı artacak ve altın fiyatları düşecek.

'FED altını 1700 dolara çeker'

Bu görüşü savunan taraftaki Strategic Wealth Partners'ın yatırım stratejisti Luke Lloyd, Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için harekete geçmesinin, geleneksel olarak enfl asyona karşı bir korunma aracı olarak görülen altın için hiç da iyi haber olmadığını söylüyor. Lloyd, Fed'in şu anda enfl asyonun etkisini hafife aldığını düşünüyor.

“Merkez bankası gelecek yıl için "daha şahin" olabilir, faiz artırımı gelecek yıl gibi çok erken bir tarihte gelebilir” diyen Lloyds, altının yılı 1,700 dolar seviyesinden tamamlamasını bekliyor.

Yatırım danışmanlığı şirketi Sunshine Profits'in CEO'su Przemyslaw Radomski de, Forbes'e verdiği demeçte, daha şahin bir Fed'in, daha yüksek reel faiz oranları ve daha güçlü bir ABD Doları’na ve dolayısıyla daha zayıf altın fiyatlarına işaret ettiğini söylüyor. Radomski, altının önümüzdeki birkaç ay içinde düşmeye devam etmesini, 1.500 dolara veya daha da altına düşmesini ve ardından yılsonuna kadar 1800 dolar bandına geri dönmesini bekliyor.

Yüksek faize zaman var, 2 bin dolar geliyor

Altında şu sıralar yaşanan düşüşü alım fırsatı olarak gören analistler de var. State Street Global Advisors'ın baş altın stratejisti George Milling- Stanley, Fed'in faiz artırımına vakit olduğunu, son altın fiyat düzeltmesinin endişelenecek bir şey olmadığını düşünüyor. Milling-Stanley, Kitco News’a yaptığı açıklamada, mevcut fiyat zayıfl ığını bir satın alma fırsatı olarak gördüğünü belirtiyor. Panik satışlarının uzun sürmeyeceğine inanan Milling-Stanley, altının yılsonuna kadar 2.000 doları aşmasını bekliyor. İleriki yıllarda enfl asyon tırmansa bile Fed'in oranları artıracağını düşünmeyen analist, ‘Başkan Biden'ın multi-trilyon dolarlık altyapı programlarının artan açıklara yol açacak, faiz oranlarının düşük kalması gerekecek” diyor.

Altın doların değer kazandığı ve sıkı para politikalarının uygulandığı ortamda genellikle düşük performans gösteriyor. Fakat geçmişe bakıldığında bunun aksine hareketlere de şehitlik ediliyor. Milling-Stanley, Aralık 2015 ile Aralık 2018 arasında, Fed’in para politikasını sıkılaştırmasına rağmen altın fiyatının gerçekte yüzde 21 artarak 1.050 dolardan 1.270 dolara çıktığını hatırlatıyor.

1724 doların altına inerse ayı piyasasını konuşma vakti gelir

Altının mayıs ortasındaki dip seviyesi 1.808 doların altında inmesi kısa vadede görünümü olumsuz etkileyen bir faktör olarak gösteriliyor. Altının mart ortasında gördüğü en yüksek ve nisan ayı sonunda gördüğü en düşük seviyelere işaret eden 1.757/1.755 doların üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirten analistlere göre, bu seviyenin altına düşmesi halinde altın 2019-2021 yükseliş trend çizgisine denk gelen 1.729 dolarda destek bulabilir. Uzmanlara göre bu seviyeyi aşağı yönlü kırarsa altın için ayı piyasası hakkında konuşma zamanı gelir. Altının şu an bulunduğu seviyelerden ivme kazanması halinde ise 1.808, 186, 1.833 ve 1.875 dolarlar yeniden gündeme gelebilir.