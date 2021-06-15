Altın alacaklar dikkat! 'Altın ve Bitcoin'e değil ona yatırım yapın' diyerek uyardı

Kitco analisti Neils Christensen bugün Altın dışında ilginç bir yazı kaleme aldı. Analist Bitcoin ve sarı metal haricinde bir varlığa işaret ediyor.

Kriptokoin'in haberine göre, Christensen gümüş piyasasının 28 Dolar seviyesinde bir konsolidasyon aşamasına girdiğini belirterek bir fon yöneticisinin gümüş için bu yıl izlenmesi gereken bir varlık olduğu yorumuna dikkat çekiyor. Crescat’in ortağı ve portföy yöneticisi Tevi Costa, Kitco News ile yakın zamanda yapılan bir röportajda, gümüşün hem endüstriyel hem de parasal bir metal olarak fayda sağlayacağı için en sevdiği emtia olmaya devam ettiğini vurguluyor. Gümüşün daha yüksek fiyatlar görmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu beklediğini de sözlerine ekleyen Costa 30 dolar’ın altında gümüş almanın yatırımcılara bir avantaj sağladığını ifade ediyor.

Gümüşün en sevdiği emtia olduğunu belirten Costa, altın, bakır ve kalay da dahil olmak üzere tüm emtialarda yükseliş beklediğini vurguluyor. Costa’nın sadece vurgusu bunlara değil. Ünlü yönetici ayrıca bir başka iyi ticaretin de genel hisse senetlerine karşı uzun vadeli emtialar olduğunu söylüyor. Costa, altın ve gümüş gibi parasal metallerin, yatırımcıların yükselen enflasyon ve düşük faiz oranları ortamında servetlerini korumaya odaklandığı için, baz metaller gibi diğer emtialara göre bir avantaja sahip olmasını beklediğini de özellikle ifade ediyor.

Enflasyon baskıları hafife alınmamalı

Costa, merkez bankası yetkililerinin enflasyon baskılarını hafife aldıklarını ve yükselen tehdidin beklenenden daha kalıcı olacağına dair işaretler olduğunu belirtiyor. Amerikalı işçilerin de daha yüksek ücretler talep ettiğini ve bunun da artan tüketici talebine yol açacağını da sözlerine ekleyen Costa artan taleple birlikte enflasyonun da geldiğini kaydediyor. Costa, COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak bastırılmış tüketici talebi nedeniyle, ekonominin enflasyon baskılarının deflasyonist güçleri alt edeceği bir değişimin eşiğinde olduğunu da ekliyor.

Mevcut ortamı değiştirebilecek tek şeyin hisse senedi piyasalarında deflasyonist olacak büyük bir düzeltme olacağını belirten Costa, ancak şimdilik yatırımcıların yaklaşmakta olan enflasyon tehdidiyle başa çıkmak zorunda olduğunu söylüyor. Costa, artan enflasyon baskılarıyla birleştiğinde, Federal Rezerv’in faiz oranlarını tarihsel olarak düşük seviyelerde tutacağını da vurguluyor. Merkez bankasının işgücü piyasasını ve fiyat istikrarını destekleme konusundaki ikili yetkisinin, faiz oranlarını dengede tutmak için sadece bir gerekçe olduğunu da belirtiyor.

Costa, hükümetin yeni yeşil gündeminin daha fazla harcamaya yol açacağını ve yeşil teknolojinin geliştirilmesinin daha fazla gümüşe ihtiyaç duyacağını da belirtiyor. Costa, düşük faiz oranlarını korumanın yanı sıra, finansal piyasalar için önemli istikrar sağladığı için Federal Rezerv’in öngörülebilir gelecekte tahvil alım programını sürdürmesini bekliyor.Gümüşün gram fiyatı 7,62 TL seviyesinden işlem görüyor.