Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sonrası altındaki yükseliş uzun süredir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rusya’nın aşı çıkışı sonrası aşağı yönde düşüş gösteren altın fiyatlarında şu sıralarda belirsizlik sürüyor.

Koronavirüsün ortaya çıkardığı belirsizlik nedeniyle altında tedirginlik sürerken dünyaca ünlü milyarder Warren Buffet’in hamlesi ortalığı karıştırdı.

Ünlü yatırımcı Buffet, geçtiğimiz yıllarda sert eleştiriler yaptığı ve tavsiye etmediği yatırım türlerinden biri olarak belirttiği altın ile ilgili flaş bir yatırıma imza attı.

Buffet, bankalardaki hisselerini satarak altın madenciliği şirketi olan Barrick’in yüzde 1,2’sini satın aldı. Yatırım değeri 560 milyon olarak kayda geçerken yaşanan gelişme ‘altın yeniden yükselecek’ yorumlarına neden oldu.