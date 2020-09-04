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Ekonomi Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Bir şartla gerileme olacak'
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Bir şartla gerileme olacak'

AA Finans analisti olan İslam Memiş, son dönemde büyük dalgalanmaların yaşandığı altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:14:00 -
Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Bir şartla gerileme olacak'

Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ediyor. Güvenli liman olarak belirtilen altının ne olacağına ilişkin tahminler yapılıyor. Ekonomist İslam Memiş’ten çarpıcı bir uyarı geldi.

AA Finans analisti olan İslam Memiş, koronavirüs sürecinin altın fiyatlarında belirsizliğe yol açtığını ve Dünya Sağlık Örgütü’nden onaylı koronavirüs aşısının gelmesi halinde altın fiyatlarındaki düşüşün hızlanacağını söyledi.

İslam Memiş, koronavirüsün yanı sıra bölgesel krizlerinde altının ons fiyatını baskılayan unsurlardan olduğunu belirtti.

Memiş, ABD ve Rusya tarafından gelen aşı açıklamalarının altın fiyatlarına gerilemeye yol açıtığını açıkladı.

Ağustos ayının ilk haftasında altında panik alımlar yaşandığına dikkat çeken Memiş, ‘Bazı vatandaşlar zarar etti. Yatırımcılar soğuk kanlı olmalı, panik alımı yapmamalı. Bunları tavsiye ediyoruz’ dedi.

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