Altın alacaklar! Altın fiyatları son dakika: 20 Ekim güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! Merkez Bankası faiz kararı

Son dakika… ALTIN FİYATLARI- 20 Ekim Perşembe günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Haftaya değer kaybıyla başlayan altın fiyatları, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi düşük oranda da olsa yükselişe geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel canlı altın fiyatları 20 Ekim Çarşamba günü alış ve satış tablosu...CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın onuncu faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için nefesler tutuldu. “Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?” soruları gündemdeki yerini alırken ekonomistlerin beklentisi ise netleşti. Ağustos ve Eylül’de faiz indirimi yapan TCMB’nin bugünkü toplantısında faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. Ağustos’taki faiz indiriminin ardından 18 seviyesini aşan Eylül’deki faiz indiriminin ardından da 18,36 rekoru üzerine çıkan dolar kurunun ise yüksek oranlı faiz indirimi durumunda yeni zirveyi görmesi bekleniyor

20 Ekim güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

6.253,13

6.371,50

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

977,00

977,20

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.629,97

1.630,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.563,28

1.597,76

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.253,13

6.371,50YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.116,63

3.195,46

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.253,13

6.371,50

ATA ALTIN FİYATI

6.583,95

6.747,91

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

547,95

654,75

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

904,64

930,10

İlginizi çekebilir → TCMB Para Kurulu toplantısı: Faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün saat kaçta, ne zaman? 2022 Yılı TCMB takvimi→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → İslam Memiş kazandıracak yolu açıkladı! Altın fiyatlarındaki düşüş için 'değerlendirin' uyarısı! Faiz kararı...→ TIKLAYINIZ