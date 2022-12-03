Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat! İslam Memiş 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Reşat Beşli, Darphane tarafından 7 Aralık Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürülecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

İslam Memiş, söz konusu gelişmeyi 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu.

Memiş yaptığı açıklamada, "Reşat Beşli (Reşat Beşibiryerde)ziynet altın, artık Darphane tarafından basılıyor. 7 Aralık 2022 itibariyle piyasada dolaşan Reşet Beşli 22 ayar olacaktır. 21 veya düşük ayar diye bir şey söz konusu olmayacak. Sektöre ve yatırımcılara hayırlı olsun. Piyasada dolaşan Reşat Beşibiryerde altınların yüzde 90’nı 21 veya daha alt ayardaydı. 22 ayar (Orijinal) Reşat BeşiBiryerde altına sahip olmak için 2-3 bin lira işçilik ödenmek zorunda kalınıyordu 7 Aralık itibariyle Darphane’nin piyasaya süreceği Beşibiryerde altınlar, sorunu çözdü" dedi.