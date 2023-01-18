‘Altılı Masa’nın tek vaadi yıkım

6’lı masa etrafında harf sırasına göre dizilen ve geleceklerini zulüm ve korku imparatorluğu üzerine inşa eden ittifak ortakları her gün yeni tehditlerle toplumun karşısına çıkıyor. Sözde ‘Helalleşme’ kılıfıyla topluma şirinlik yapan zillet bileşenleri, Türkiye’nin önünü açan dev projelere imza atan ve mazlumlara umut olan AK Parti iktidarını, kamu görevlilerini ve yerli sermayeyi, milli medyayı, şanlı ordumuzu ve dünyanın övgüsüne mazhar olan isimleri tehdit ediyor.

Zillet yıkım vaat ediyor

Sözde ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ özlemiyle eskiye dönmeyi vaat eden, seçime sayılı günler kaldığı halde henüz aday açıklamayan ve besleme anket şirketlerinin gazıyla iktidar rüyası gören şer ittifakı, şimdiden nasıl bir zulüm fırtınası estireceklerini aleni şekilde itiraf ediyor. AK Parti iktidarını, kamu görevlilerini, ordunun şerefli subaylarını, yerli ve yabancı sermayeyi, milli ve cesur basını tehdit eden karanlık masa, başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine mavi boncuk dağıtıyor. Kurdukları kirli ittifak ile vesayet yönetimi getireceklerini itiraf eden, “Sarayın oligarkları” benzetmesi yaptıkları Türk işadamlarını, “Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir” sözleriyle tehdit eden, son olarak ürettiği SİHA’larla dünyanın takdirini toplayan Bayraktar Holding’e “dokunacaklarını” öne süren düşman kardeşler, savunma sanayinden sağlığa, altyapı yatırımlarından prestij projelere kadar her alanda yıkım vaat ediyor.

Başını CHP ile İP’in çektiği, SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin koltuk değneği olduğu, Kandil’in Meclis’teki uzantısı HDP’nin masa altından destek verdiği Zillet bileşenlerinin ‘intikam’ hırsıyla yaptıkları ve resmen devri sabık vaat eden tehditlerinden bazıları şunlar:

Daha önce öğretmen, doktor, çiftçi ve işçilere hakaret eden, akabinde üst düzey bürokratları ‘kanun dışına çıkmış memurlar’, ‘Bu size son çağrım’ sözleriyle tehdit eden, MEB, TÜİK, Et ve Süt Kurumu ile askeri danışmanlık şirketi SADAT’a baskın düzenleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın savunma sanayisine yönelik sözlerini alkışlayan kuvvet komutanlarını tehdit etti.

SİHA'lara 'dokunacaklar”

Baykar kardeşleri yargılayacaklarını iddia eden CHP’li Sezgin Tanrıkulu ile İP’li Aytun Çıray’ın ardından son dönemde “Devrim Kanunları” ve “Türklük” karşıtı açıklamaları ile gündeme gelen, TSK’ya “kimsayal silah” iftirası atan PKK sevici Şebnem Korur Fincancı’ya “geçmiş olsun” diyen Ali Babacan da SİHA’ları hedef aldı. PKK’nın hamiliğine soyunan Babacan, ürettikleri İHA ve SİHA’larla savaşların kaderini değiştiren ve teröre kan kusturan Baykar’ı “Kusura bakmayın dokunacağız” sözleriyle tehdit etti.

Kukla cumhurbaşkanı darbe konseyi

6’lı masanın ortaklarından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, “Genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak” sözleri ile “kukla cumhurbaşkanı” seçeceklerini ve ülkeyi “Darbe Konseyi” ile yöneteceklerini söyledi.

Ülke bölünecek HDP’ye bakanlık verilecek

Sözde milliyetçi İYİ Parti ile Atatürkçülük maskesiyle oy devşiren CHP’nin, PKK uzantısı HDP ile 2018 yılında masaya oturarak AK Parti’yi devirme karşılığında ‘Federasyon Anayasası’ taslağı hazırladığı ve Türkiye’nin 25 bölgeye bölünmesini kararlaştırdığı ortaya çıktı. İktidar umudunu HDP’den gelecek oylara bağlayan şer ittifakı, iktidara gelmeleri halinde Kandil’in uzantılarına bakanlık verileceği sözünü verdi.

İlk 24 saatte “sapkınlık” serbest bırakılacak

Fahri LGBT üyesi yapılan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile iktidara gelmeleri halinde 24 saat içerisinde eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran ve Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan fesat İstanbul Sözleşmesi’ni savunup yeniden yürürlüğe sokacaklarını iddia ederken, İP, GP ve Deva gibi sözde mütedeyyin partiler bu aymazlığa destek veriyor.

Devletin hafızası sıfırlanacak

Zilletin cumhurbaşkanı adayının seçilmesi halinde 9 bin kişilik bürokrat listesinin ilk gece görevden alınacağı öne sürülürken, yargıdan Milli İstihbarat Teşkilatına, TSK’dan Milli Eğitime her alanda yandaş kadrolaşmaya gidileceği ifade edildi. Uzmanlar, böyle bir durumda “devletin yönetim hafızasının silineceğini” açıkladı.

Gültekin bile hesap soracak!

Cuntacılar tarafından katledilen Adnan Menderes’in partisinin devamı olduklarını iddia eden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 20 yılda sorumlu olanlar hesap vermeli diyerek, “Devri sabık şart oldu” tehdidinde bulundu.

Yatırımcının parası ödenmeyecek

“128 milyar nerede” yalanıyla Merkez Bankası’na saldıran, Alman otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı yatırıma ket vurmak için algı oluşturan, Halkbank’a ilişkin kumpas soruşturmasında FETÖ’nün uydurduğu iddiaları dillendirerek ABD safında yer alan CHP, Kanal İstanbul yatırımcılarını “Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz” diye tehdit etti.

Batı'dan kirli para dilenecek

Kamyonculara “kontak kapatma” çağrısı yapan, “İktidar olursak ÖTV’yi sıfırlayacağız. Otomobil almayın” diyerek otomobil satışlarını baltalayan, “daha çok döviz alın” sözleriyle kur operasyonuna destek veren Kılıçdaroğlu, son olarak “Küçük yatırımcıyı Borsa’da soyacaklar” sözleriyle, rekor kıran BİST100 endeksini hedef aldı. Yerli yatırımcıyı tehdit eden Kılıçdaroğlu, başla Londra piyasası olmak üzere küresel tefecilerden borç dileneceğini açıkladı.

Yerli şirketlere el koyacaklar

CHP’li Selin Sayek Böke, yönetimi ele geçirmeleri halinde ‘iktidara yakın’ diye fişledikleri işadamlarına yönelik şirketlere el koyacaklarını söyleyerek, “Müzakere filan yapmayacağız. Ne müzakeresi. Buraya yazacağız: ‘Bunlar artık kamunundur’ diyeceğiz, devam edeceğiz” diye konuştu.

Muhalif basın susturalacak

• Diktatörlüğe özenen CHP’li Gürsel Tekin, “İlk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır” sözleriyle, muhalif basını susturacaklarını deklare etti. Eczacı Özgür Özel ise PKK’lı terörist Dilşah Ercan’ın CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığını deşifre eden gazeteleri, gazetecileri ve gazete yönetimlerini tehdit ederek, “Bugün değilse bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın yapılacak” ifadelerini kullandı.

Her alanda zulüm fırtınası estirecekler

Öte yandan, CHP’li eski asker Dursun Çiçek bir televizyon kanalında, “Başsavcıların kendisine, ‘Onları iktidardan indirin bakın biz onları nasıl yargılıyoruz göreceksiniz. Başsavcılar var bunu diyen” diye konuştu. TSK’ya “satılmış” diyen ve mahkeme basan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise iktidarlarında bütün bakanları yargılayacaklarını söyleyerek, “Ama bir kişi özel yargılanacak. O Süleyman Soylu. Ona asla af yok” tehdidinde bulundu. AK Partilileri hedef alan yandaş gazeteci Yavuz Selim Demirağ, “Malum bir zat var yarın o da yargılamak için karar çıktığında avukatları onun için hemen bir rapor alacaklar, ‘akli dengesi yerinde değil diye. Ama biz yargılayacağız” diyerek alçak dilini Cumhurbaşkanına uzattı. Son olarak terör partisi HDP çatısı altından Meclis’e giren TİP’li Ahmet Şık, “Muhalefeti de AK Parti ve MHP’ye bırakmayacağız. AK Parti kapatılacak. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak” tehdidinde bulundu.