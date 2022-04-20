Altılı masanın şamar oğlanı Davutoğlu’ndan ‘özür’ açıklaması! Erdoğan’ı devirme uğruna yine o sözleri yuttu!

Kocaeli’de gazetecilerle bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın “Cumhurbaşkanlığı adayı için üç ölçüt sıraladığı” tweet’ine ilişkin “Masada gerçekten bir çatlak var mı, Gültekin Bey’den bir özür bekliyor musunuz?” sorusu soruldu.

Davutoğlu soru üzerine şunları söyledi: “Sayın Gültekin Uysal altılı masanın oluşumuna katkıda bulunmuş ve hep beraber yaptığımız istişarelerde olumlu katkılarını hep gördüğümüz bir arkadaşımız. Altılı masanın eşit ortaklarından biri. Dolayısıyla onunla basın önünde herhangi bir tartışmaya girmek istemem, herhangi bir polemik olsun da istemem. Yarın kendisi bizi ziyaret edecek, 24 Nisan’da da onun misafiri olacağız. O zaman yüz yüze, dostane bir şekilde, samimi ve açık yürekli bir şekilde burada kastedilen gerçi kendisi kamuoyuna da açıklama yaptı bizi kastetmediği yönünde. Bu konuda kendi aramızda bu meseleyi konuşuruz.”