Altılı masanın 9 bin kişilik listesi şok etti! ABD ve 15 Temmuz detayı bomba

Gazeteci Can Ataklı'nın, altılı masanın 9 bin kişilik bir atama listesi yaptığını ifşa ettiğini hatırlatan Kurtuluş Tayiz, "Bu atama listesinin aynısını 15 Temmuz darbesini yöneten 'Yurtta sulh konseyi' oluşturmuştu. Devletin bütün önemli kademelerini değiştirecek, kendi adamlarını atayacaklardı. Darbe yarım kalmasa TSK başta olmak üzere MİT, Jandarma, valiler, kaymakamlar, velhasıl devletin bütün stratejik kurumlarının başı değiştirilecek, ele geçirilecekti" dedi.

Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın "darbeyle Erdoğan'ı deviremedik, bu kez muhalefeti bir araya getirip destekleyerek onu iktidardan uzaklaştıracağız" sözleri tarihe not düşülecek nitelikteydi.

Bu sözlerin anlamı gayet açıktı: Silahlı güçlerle Erdoğan'ı deviremedik, bu kez siyasi güçlerle deneyeceğiz!

FETÖ güdümündeki siyasi partilerin bir anda altılı masada toplanması üç maymunu oynayanlara çok olağan göründü. Birbirine benzemez bütün partiler ABD-FETÖ planı doğrultusunda hizalandı.

Peki, bugüne kadar niye kavga edip bu ülkeyi kan gölüne çevirdikleri hiç sorulmadı?

Tek parti dönemi CHP'sinin Kürtleri ret, inkar ve asimilasyon politikaları yüzünden dağa çıkan PKK/HDP, bugün CHP'ye oy verilmesi için çağrı yapmaya başladı.

12 Eylül öncesinde Alevi-Sünni çatışmasıyla Türkiye'yi ateşe atanlar (siyasi partiler, sendikalar, illegal örgütler), bugün CHP'ye oy toplamak için didiniyor.

Sağ-sol çatışmasıyla yitip giden canlar, 12 Eylül'de işkencelerde tırnakları çekilen bazı ülkücüler de İYİ Parti'nin peşinde, altılı masanın neferi olmuş durumda.

ABD'nin kontrol ettiği bu güçlerin bugün altılı masa etrafında toplanması tesadüf değil şüphesiz. Amerika nasıl isterse öyle hizalanıyorlar. Dün, ülkeyi yangın yerine çevirip darbelerle devleti ele geçirdiler, bugün de yan yana getirilerek Amerikan hedefleri doğrultusunda yine devlete çökmeye çalışıyorlar.

Dikkatli bakıldığında ortada tutarsız bir duruş yok. Değişik zamanlarda farklı konumlandırılan siyasi güçler ve onların idare ettiği ekonomik, sosyal, kültürel çevreler var.

Gazeteci Can Ataklı, en son altılı masanın 9 bin kişilik bir atama listesi yaptığını ifşa etti.

Bu önemli ifşayı Ataklı şöyle anlattı: "Altılı masadan yetkili bir isimle görüştüm. İlk yapacakları iş tüm komutanları, MİT Başkanı'nı, ekibini, 81 il valisini, kaymakamları görevden almak ve 9 bin kişilik kendi kadrolarını atamak olacak."

Bu atama listesinin aynısını 15 Temmuz darbesini yöneten "Yurtta sulh konseyi" oluşturmuştu. Devletin bütün önemli kademelerini değiştirecek, kendi adamlarını atayacaklardı. Darbe yarım kalmasa TSK başta olmak üzere MİT, Jandarma, valiler, kaymakamlar, velhasıl devletin bütün stratejik kurumlarının başı değiştirilecek, ele geçirilecekti.

Darbe başarısız oldu, "Yurtta sulh konseyi"nin planları yarım kaldı. Anlaşılan, darbe konseyinin yarım atama listelerini de Altılı masa tamamlayacak. Tabii, ABD'nin "silahlı güçlerle" başaramadığı 15 Temmuz'u, haziran seçimlerinde "siyasi güçleriyle" başarması kaydıyla!"