Altılı masadan skandal hazırlık! Eski istihbaratçı "Bunu yapacaklar" deyip duyurdu

Bülent Orakoğlu, muhalefet ittifakı adayının cumhurbaşkanlığını kazanması durumunda Türkiye'yi karıştıracak ilk kaos planının uygulanacağını belirtti. Eski istihbaratçı Orakoğlu, "2018 Temmuz ayından bu yana yapılan bütün atama kararları iptal edilecek, ikinci kararname ile hazır olan 9 bin kişilik atama listesi uygulanacak" iddiasında bulunduğu Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) 2018 Temmuz ayından bu yana yapılan bütün atama kararları iptal edilecek, ikinci kararname ile hazır olan 9 bin kişilik atama listesi uygulanacak.

6’lı masa Cumhurbaşkanı adayını 10’uncu kez toplanmalarına rağmen seçemedi ama iktidar rüyaları gören muhalefet ittifakının en önemli kozu Batı’nın desteği ve AK Parti’nin uzun süren iktidarından milletin bıktığına yönelik algı operasyonları. Halihazırda 2023 seçimlerini kazanmaları neredeyse imkansız ama diyelim ki kazara da olsa iktidara gelecek olurlarsa Türkiye’yi ciddi bir yönetim kaosu bekliyor. Zira bu kesimden iyi haber alan bazı yazarlara göre ilk olarak MİT, Genelkurmay’dan Kuvvet Komutanlarına, Valilerden Emniyet Müdürlerine çok üst düzey büyük kıyım ve çarpık kadrolaşma Türkiye’nin kaderi yapılacak.

Yeni cumhurbaşkanı muhalefetten seçilirse o gece geldiğinde bir numaralı kararname ile 2018 Temmuz ayıdan bu yana yapılan bütün atama kararları iptal edilecek. Çıkarılacak İkinci kararnamede; bir numaralı kararname ile iptal edilen atamalar nedeniyle boşalan kadrolara önceden isimleri belirlenen 9 bin kişi atanacak.

Dikkat edilirse 6’lı masa liderleri bugüne kadar ortaya attıkları yönetim sistemleri konusunda kendilerini destekleyen medya da dahi alay konusu olmuşlardı. Ancak muhalefetin Cumhurbaşkanlığını kazanması gerçekleşirse ki inşallah olmaz Türkiye’nin hızla yeni bir müdahale ile karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemeldir. EYT’liler, devlet-millet iş birliği içinde ev arsa ve iş yerlerine talip olan milyonlar çeşitli algı operasyonları ile kışkırtılabileceklerdir. Devletin asli kadrolarının zaman zaman değiştirilmeleri doğaldır. Ancak devlet içinde 9 bin personelin aynı anda görevden alınıp yerlerine atanacak kişilerin en azından görevlerinde acemi olması dışında FETÖ ve PKK iltisaklı olma ihtimallerini göz ardı edemeyiz. Eğer bu iddia doğruysa bu değişim ve kimlerin değişeceği konusu 6’lı masayı fersah fersah aşar. İnşallah ABD ve Batı kaynaklı bir senaryo değildir."