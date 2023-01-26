Altılı masadan büyük sinsilik! Yazıklar olsun size

Seçim tarihi açıklanmasına rağmen hâlâ Altılı Masa partilerinin ortaya bir proje koyamadığını ve onlarca toplantı yapmalarına rağmen bir aday üzerinde de anlaşamadığını belirten Mahmut Övür, "Bu, derin bir korkuya yol açtı. O kaybetme korkusu yüzünden son günlerde 367 garabetinin mucidi Sabih Kanadoğlu benzeri hukukçuların da siyasetçilerin de sayısı bir hayli arttı" dedi. Altılı masanın ve yancılarının "Yeni bir 367 kumpası uydurabilir miyiz?" hesabı içinde olduğuna dikkat çeken Övür, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Seçim tarihi açıklanmasına rağmen hâlâ Altılı Masa partileri ortaya bir proje koyamadı ve onlarca toplantı yapmalarına rağmen bir aday üzerinde de anlaşamadı. Böyle olduğu için de son bir yılda masayı oluşturan her parti sürekli oy kaybetti.

Bu da derin bir korkuya yol açtı.

O kaybetme korkusu yüzünden son günlerde 367 garabetinin mucidi Sabih Kanadoğlu benzeri hukukçuların da siyasetçilerin de sayısı bir hayli arttı. Kimi "Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez seçilemez" argümanına, kimi seçimlerin bir ay öne alınıp yenilenmesine sarıldı, kimi de İsveç'teki ırkçı faşist bir meczubun Kuran'a saldırmasından medet umdu.

Çünkü hiçbiri, ittifaklarına adını verdikleri "millete" güvenmiyordu.

Çünkü onlar, dün "Oyunu bir çuval kömüre, bir kilo bulgura satan, karnını kaşıyan adam" diye aşağılanan bu milletin, sağduyusuyla kime oy vereceğini, sadece cebini düşünmediğini, yapılan hizmetleri de, Türkiye'nin dünyadaki yerini de gördüğünün farkında. Onun için "Yeni bir 367 kumpası uydurabilir miyiz?" hesabı içindeler...

Ne diyorlar; "Anayasa'nın 101'inci maddesine göre, cumhurbaşkanı üçüncü kez seçilemez."

İyi de cumhurbaşkanlığı geleneğini sürdürmek için adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak konsa da bunun bir "başkanlık sistemi" olduğunu biliyorsunuz.

Bu yüzden arkasında yüzde 52 oy olmasına rağmen ısrarla hep "tek adam rejimi" diye suçladınız.

Hatta daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmeden meydanlarda bas bas bağırıp "Rejim değişiyor" bile dediniz.

Rejim değiştiğine göre 101'inci maddenin ilgili fıkrası da o yeni "rejimin" bir maddesi ve o nedenle uygulanmasında sorun yok. Sadece bu uyduruk bahaneye sığınan siyasetçiler olarak tarihe geçersiniz, o kadar... Başka da hiçbir şey olmaz ve bu garabetten size ekmek çıkmaz."