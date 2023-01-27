Altılı masadakiler eşekten düşmüşe dönecek! Öyle böyle değil

Rauf Tamer, cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masanın uçuk vaatlerini fena ti'ye aldı. Altılı masanın adeta "devrim rüzgarı" estirdiğini ifade eden Tamer, Posta gazetesindeki ironik yazısında özetle şunları kaydetti:

"Zannedersiniz ki, yeni bir devlet kuruluyor:

- Kılıçdaroğulları...

Ya da zannedersiniz ki, rejim değişiyor.

Devletin yapısı, çatısı, hayati kurumları, ne varsa, hepsi, yeniden dizayn ediliyor.

Öyle bir hava var.

En azından, sanki bir devrim rüzgarı esmektedir.

***

Nereden çıktı bu?

Muhalefetin çalışma tarzı, bu izlenimi veriyor.

(...) Lakin, şöyle bir tehlike var.

Türk seçmeni, köklü bir değişiklik’ten korkar.

Alıştığı kahvehaneye gider, alıştığı bardakla çay içer... Düzen değişikliği gibi sempatik laflara ilgi duysa da, sıra oy atmaya gelince durur düşünür. Türk seçmeni, okuduğu gazeteyi bile kolay bırakmaz.

***

Uzatmayalım.

Muhalefetin benimsediği yöntemi, değişik buluyorum. Hatta enterasan buluyorum. Lakin seçmeni nasıl ne kadar ve hangi doğrultuda etkileyeceğini bilemiyorum. (...)"