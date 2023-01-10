Altılı masadakiler eşekten düşmüşe dönecek! "Anayasa kitapçıkları havada uçuşur" deyip açıkladı

Altılı masadakilerin “konsey” gibi davranacak olmasının, epeyce kafaları karıştıracak bir durum olduğunu belirten Mehmet Şeker, "Kim seçilirse seçilsin, alacağı kararı sayın genel başkanlar konseyine sunacak. Onlar imzayı bastıktan sonra ancak karar uygulanabilecek. İçlerinden biri itiraz etse, yandı gülüm keten helva. Vallahi anayasa kitapçıkları havada uçuşur" ifadelerini kullandı. Şeker, Yeni Şafak'taki ironik yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Şu altılı masadakilerin “konsey” gibi davranacak olması, epeyce kafaları karıştıracak bir durum.

Kim seçilirse seçilsin, alacağı kararı sayın genel başkanlar konseyine sunacak. Onlar imzayı bastıktan sonra ancak karar uygulanabilecek.

İçlerinden biri itiraz etse, yandı gülüm keten helva.

Vallahi anayasa kitapçıkları havada uçuşur.

O masanın üstü havalimanına döner. Altını bilmem. Uzun örtü yüzünden tekmeler görülmez.

*

Her birinin anayasa kitapçığı fırlatması hoş olmaz.

Aradan o kadar zaman geçti. Bayat hareket. Eskiye takılıp kalmak hoş değil. Hem taklidin lüzumu yok. Yeniliğe açık olmak lâzım.

Fırlatmak için herkes kendi meşrebine, birikimine, düşünce yapısına göre bir kitap seçmeli.

Biri, Stratejik Derinlik kitabını…

Öbürü, Das Kapital’i…

Diğeri, Kavgam’ı…

Bir başkası, Türlerin Kökeni Üzerine’yi…

Beriki Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’yı…

Başka biri İnce Memed’i… Veya Ali Baba ve Kırk Haramiler’i… (Kaç etti?)

Biri de Sefiller’i çantasında bulundurmalı her ihtimale karşı.

(Sayı şimdi tamam oldu.) Bakarsınız ortalık bir anda karışıverir.

Beğenmeyen, klasikleri tarasın. Artık Karamazov Kardeşler’i mi seçer, Suç ve Ceza’yı mı, karışmayız. (...)"