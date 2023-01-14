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Medya Altılı masada büyük tezgah! Vay uyanıklar vay
Medya

Altılı masada büyük tezgah! Vay uyanıklar vay

Altılı masada “iyi polis-kötü polis" oyunu oynandığını belirten Burhanettin Duran, "Muhafazakâr-İslami kesimi iktidardan düşürmenin söylemini 6’lı masa güzellemesi yaparak muhafazakâr seçmene satmaya çalışıyorlar. Bunu 'iyi polis' rolündeki Kılıçdaroğlu görüyor. Kötü polis rolündeki CHP medyası ise mühendisleri sıkıştırıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 10:14:00 -
Altılı masada büyük tezgah! Vay uyanıklar vay

 

 

Altılı masada “iyi polis-kötü polis" oyunu oynandığını belirten Burhanettin Duran, "Muhafazakâr-İslami kesimi iktidardan düşürmenin söylemini 6’lı masa güzellemesi yaparak muhafazakâr seçmene satmaya çalışıyorlar. Bunu 'iyi polis' rolündeki Kılıçdaroğlu görüyor. Kötü polis rolündeki CHP medyası ise mühendisleri sıkıştırıyor" ifadelerini kullandı.

Duran, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Masayı toparlayan Kılıçdaroğlu ise, süreç yönetiminin ve politikaların ortaklaştırılmasının mühendisliğini yapanlar da Davutoğlu ve Babacan.

6’lı masanın eleştirilen mühendisleri CHP hakimiyetiyle sonuçlanacak bir siyasi girişimi başarıya ulaştırmaya çabalıyorlar.

Muhafazakâr-İslami kesimi iktidardan düşürmenin söylemini 6’lı masa güzellemesi yaparak muhafazakâr seçmene satmaya çalışıyorlar.

Bunu “iyi polis” rolündeki Kılıçdaroğlu görüyor.

Kötü polis rolündeki CHP medyası ise mühendisleri sıkıştırıyor."

 

 

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