Altılı masada bu defa çok fena kavga çıktı! İYİ Partili isimler bombaladı

Bir türlü cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen altılı masada işler bu defa çok fena karıştı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” sözlerine cevap veren İYİ Partili yetkililer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘beraber seçtikleri için’ söz hakkına sahip olduklarını savundu.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş’la ilgili adaylık sözlerine “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” yanıtını vermişti.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti’deki karar organlarında etkili isimlerin görüşmelerinde şunları söylediğini aktardı: “Ekrem bey ve Mansur beyi ortak seçmedik mi? Şimdi çıkıp biz de ‘Adayları ortak belirleyip, ortak desteğimiz sonucu seçildiğini biliyorduk’ desek ne olur? ‘Haydi, buyurun buna bir cevap verin bakalım’ dersek bu iş nereye gider? Biz ne CHP’nin iç işlerine karışıyoruz, ne de masada sorun üretiyoruz.”