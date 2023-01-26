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Medya Altılı masada bir o eksikti, o da tamam oldu! Şaka mısınız siz yahu
Medya

Altılı masada bir o eksikti, o da tamam oldu! Şaka mısınız siz yahu

Daha adayını bile belirleyemeyen altılı masa, ancak "-cek"/"-cak"la avunuyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-26 12:27:00 -
Altılı masada bir o eksikti, o da tamam oldu! Şaka mısınız siz yahu

Daha adayını bile belirleyemeyen altılı masa, ancak "-cek"/"-cak"la avunuyor...

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, altılı masanın son toplantısında bakanlıklarla ilgili çalışmaya nihai şeklinin verileceğini belirtti.  

"Altılı masa, bakanlık sayısını 25’e çıkarmayı planlıyor" ifadelerini kullanan Aydemir, "Seçimi kazandılar da bakan sayısı eksik kaldı" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Devlet çarkı içinde siyasi inisiyatifi destekleyen, devlet geleneğini sürdüren siyaset üstü bir yapının önemine işaret ediliyor. Artısı eksisi tartışıldı ve bakan yardımcılığı mekanizmasının kaldırılmasında uzlaşıldı. Liderler, bu konuda sadece zamanlamaya karar verecekler.

Bu toplantıda ayrıca bakanlıklarla ilgili çalışmaya da son şekli verilecek. Bakanlık sayısının 25’e çıkarılması ve bazı bakanlıkların bölünmesi planlanıyor."

 

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Yorumlar

sukru

Sadece bakanlıklarımı bölecekler.Bana sorarsanız bunlar ülkeyi yedi eyalete bölme ve her biri bir eyalet başkanı olma derdindeler.

ahmet kalanoglu

Turkıye ınsnı 7 lı masaya rahat yuzu goztermıyecektır vatan hainisiniz
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