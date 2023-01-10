  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne altın, ne dolar! Çinli kripto milyarderi: TRON mucidi yatırımları, yatırım aracı ve borsa hamlesi şaşırttı!

Togg ABD devi Tesla'yı şaşırttı

CHP İzmir İl Başkanı belli oldu... Mason Soyer istediği ismi başkan yaptıramadı!

İslam Memiş hiç bu kadar iddialı olmamıştı! Sandık altını uçurdu… Yeni rekorlar yolda

Sıcak kış için tarımda acil çağrı! Küresel iklim değişikliğine dikkat: İklim değişikliğinin tarıma etkisi

Milli Muharip Uçak'ı gören ABD'den Türkiye'ye 'yok artık' dedirtecek teklif geliyor! Canlı yayında açıkladı

O anladı da bizdeki papazlar anlamadı! Papa Franciscus mesajı Erdoğan barışı sağlamaya...

İyi Parti'de bir skandal daha! Darbeye destek, Cumhurbaşkanı'na ağır hakaret!

Araç sahipleri için olmazsa olmaz! Fiyatı İstanbul'da 10 bin TL'yi aştı bile... İndirim haberi bekleniyor

İstanbul’un yaklaşık 3.5 aylık suyu kaldı
Medya Altılı masada alınan nefesi bile bilen o isim açıkladı! Masanın adayı...
Medya

Altılı masada alınan nefesi bile bilen o isim açıkladı! Masanın adayı...

Altılı masayla ilgili gelişmeleri en yakından takip eden gazetecilerden biri olan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bomba bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 14:15:00 -
Altılı masada alınan nefesi bile bilen o isim açıkladı! Masanın adayı...

Altılı masayla ilgili gelişmeleri en yakından takip eden gazetecilerden biri olan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bomba bir iddiayı ortaya attı. Öztürk, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla alakalı şunları kaydetti:

"6’lı masanın, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermesi bekleniyor. Bu açıklamanın da zamanı geldi. 6’lı masanın yol haritası, hangi konuda neler yapılacağına ilişkin çalışmalar tamamlandı sayılır. (...) Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, perşembe günü medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. Davet edilen gazetecilere, “Görüntü ve ses kaydı alınmaması” ricası da iletildi. Bakalım, ses kaydı alınmayacak olan toplantıda Karamollaoğlu neler söyleyecek görelim…"

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23