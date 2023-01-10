Altılı masada alınan nefesi bile bilen o isim açıkladı! Masanın adayı...

Altılı masayla ilgili gelişmeleri en yakından takip eden gazetecilerden biri olan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bomba bir iddiayı ortaya attı. Öztürk, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla alakalı şunları kaydetti:

"6’lı masanın, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermesi bekleniyor. Bu açıklamanın da zamanı geldi. 6’lı masanın yol haritası, hangi konuda neler yapılacağına ilişkin çalışmalar tamamlandı sayılır. (...) Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, perşembe günü medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. Davet edilen gazetecilere, “Görüntü ve ses kaydı alınmaması” ricası da iletildi. Bakalım, ses kaydı alınmayacak olan toplantıda Karamollaoğlu neler söyleyecek görelim…"