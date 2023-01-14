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Medya Altılı masa şamar oğlanına döndü! Şimdi de o müzmin AK Parti düşmanı, masadakileri tokatladı
Medya

Altılı masa şamar oğlanına döndü! Şimdi de o müzmin AK Parti düşmanı, masadakileri tokatladı

6'lı masaya dahil olma hayalleri suya düşen Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, masaya yönelik salvolar devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2023-01-14 11:15:00 -
Altılı masa şamar oğlanına döndü! Şimdi de o müzmin AK Parti düşmanı, masadakileri tokatladı

6'lı masaya dahil olma hayalleri suya düşen Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, masaya yönelik salvolar devam ediyor...

Son olarak Yeni Mesaj yazarı Murat Çabas, "Muhalefet aklını başına almalı!" başlıklı yazısında, altılı masaya verdi veriştirdi. Çabas, özetle "Altılı Masa şu ana kadar iktidarı sarsabilecek bir varlık ortaya koyamadı. Üstelik Altılı Masa'da bulunan bazı partilerin liderlerinin son zamanlarda iktidarın ekmeğine yağ süren, iktidara gollük pas atan açıklamaları, var olan umutları da daha söndürüyor" dedi. 

 

 

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