Altılı masa ile ilgili şok iddia! Resmen kan dondurdu

Bu zamana dek “seçim tarihi açıklansın, biz de adayımızı açıklayacağız” diyen Altılı Masa liderlerinin, 14 Mayıs’ın ilan edilmesinden sonraki ilk toplantıda “Erdoğan aday olamaz” bildirisi yayınladığını hatırlatan Ersin Çelik, “Muhalefet seçim çalışmalarını 'Erdoğan seçilirse Türkiye’yi Rusya gibi dünyadan tecrit edecekler' kampanyasına dönüştürmek ve seçmeni 'kaos korkusu' ile mi ikna etmek istiyor?" diye sordu.

Çelik, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Bu zamana dek “seçim tarihi açıklansın, biz de adayımızı açıklayacağız” diyen Altılı Masa liderleri, 14 Mayıs’ın ilan edilmesinden sonraki ilk toplantıda “Erdoğan aday olamaz” bildirisi yayınladı.

İki gündür, 11’inci toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamaya muhalefet kanadından gelen tepkileri okuyorum. Sözcü gazetesi bile artık dalga geçmeye başladı. Ancak, masadaki liderler tepkileri, eleştirileri ve ti’ye alınmaları, isyanları görmüyorlar sanki. CHP’nin dijital tarlası Ekşi Sözlük’teki yazarlar da pes etme aşamasına gelmiş. Onlara göre; Altılı Masa liderleri tam bir akıl tutulması yaşıyor, üst üste siyasal iletişim hataları yapıyor ve ne yapsalar Erdoğan’a artı puan yazıyor.

Ekşi tayfası haklı. Anketler ortada, seçim tarihinin adı konuldu. “Erdoğan uzun zamandır aday” lakin muhalefet seçmeni henüz kime oy vereceğini bilmiyor.

Bakın sıcak bir örnek vereyim. Arkadaşımız Neslihan Altun, Yeni Şafak’ın sokak röportajlarına kalite getiren ‘Söz Milletin’ serisinin çekimleri için Eminönü’ne gitti ve bir saat boyunca kesintisiz görüntülü seçim anketi yaptı. Sokakta gördüğüne ya da dükkanına girdiği esnafa mikrofon uzatıp “Cumhurbaşkanı adayınız kim?” diye sordu. Ekrana da bir sayaç koydu bizim ekip, vatandaşın tercihi anında liderlerin fotoğrafının yanına yansıdı. Saydım tam 120 kişi kamera karşısında Cumhurbaşkanı adayını açıkça söylemiş. Röportaj anketine göre Erdoğan birinci, Kılıçdaroğlu ikinci çıkıyor ancak aradaki fark, “91’e 16 şeklinde” çok açık. Elbette bu sonuçlar bir anket değil. Veri olarak değerlendirilemez. Ancak sokağın nabzını yansıtır. Kılıçdaroğlu dışında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu diyen vatandaşlar da var mesela. Toplayınca bir blok ediyor. Ancak muhalefetin mevcut görüntüsü darmadağın.

“Sokak” sadece Eminönü Meydanı mı? Elbette değil. Röportajları farklı semtlerde yapsak Kılıçdaroğlu, Yavaş veya İmamoğlu adı önde çıkabilir. Zaten Neslihan da İstanbul’da değişik semtlere gidecek.

Röportajları izlerken bir detay dikkatimi çekti ve bence önemli. “Adayım Erdoğan” diyenler çok netler. Hızlandırılmış haliyle 18 dakikaya düşürülen bir saatlik röportajı YouTube’da siz de izlerseniz göreceksiniz; “oyumu Erdoğan’a vereceğim” diyenler, kararlılar. Teklemiyorlar. Sandıkta oy atar gibi konuşuyorlar. Direkt “Reis” ya da “Baba” diyenler bile var. Muhabir isim isteyince “Erdoğan” diye belirtiyorlar. CHP seçmeni ise genel olarak ikilemde kalmış. “Kılıçdaroğlu” dedikten hemen sonra pişman olup İmamoğlu’na dönenler var.

Bu belirsizlik sadece seçmende yok. Altılı Masa’nın kendisi de belirsiz. Mesela, başörtüsü düzenlemesi teklif edip ertesi gün çıkmaza girdiler ve iktidarın Anayasa hamlesi Meclis’e gelince “öneri laikliğe aykırı” açıklaması yaptılar. Bu bildiriye Saadet Partisi’nin de imza atması başka bir tezatlık.

Altılı Masa kurulduğundan beri seçmene “bu sefer de bunu deneyelim” dedirtecek tek bir argüman sunamadı.

Ne diyorlar?

“Ben başbakan olacağım!”

“Muhtarlara birer yardımcı atayacağız.”

“Yeter Söz Milletindir.”

Şu kısırlığa bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs tarihini açıklarken Demokrat Parti’nin zaferiyle sonuçlanan 14 Mayıs 1950 seçimlerine ve “Yeter Söz Milletindir” sloganına vurgu yapmıştı. Erdoğan slogan yapar korkusu ile Demokrat Parti’nin CHP’yi iktidardan indirdiği seçimin sloganını şiar edindiler. Afişini CHP Genel Merkezi’ne astılar. Sonuç; sloganlarını bile Erdoğan belirledi.

Seçimlere 100 gün kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu üzerindeki Akşener ve İmamoğlu baskısını atabilmiş değil. Masa, 11. toplantısını yaparken Ekrem İmamoğlu potansiyel aday olarak sahadaydı. Çıkıp, “Kastamonu ve Bursa’da kamuoyunun beni desteklediğini gördüm. Mesajı aldım. Adaylığımı ilan ediyorum” dese ortada masa kalmayacak.

Görüntü bu. Ancak tam 11 kez toplanıp, en güçlü siyasi hamle olarak “Erdoğan aday olamaz” çıkışı yapmak, acaba muhalefetin başka bir planı mı sorusunu akla getiriyor. Sekiz saatin sonunda vardıkları nokta; Amerikan, İngiliz ve Alman medyasının Erdoğan karşıtı haberlerine denk düşüyor çünkü. Hukukun vereceği bir kararı masada ilan edip, meşruiyet sorgulaması ipine sarıldılar adeta. “Dışarıya” ve Batı medyasına yeni bir malzeme ürettiler.

Bu durumda aklıma şöyle bir senaryo geliyor ve soru olarak yöneltmiş olayım; “Muhalefet seçim çalışmalarını “Erdoğan seçilirse Türkiye’yi Rusya gibi dünyadan tecrit edecekler” kampanyasına dönüştürmek ve seçmeni “kaos korkusu” ile mi ikna etmek istiyor?"