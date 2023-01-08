Altılı masa ile ilgili şok iddia! O ülke, bunu yapmaya hazırlanıyor
İsmet Özçelik, cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masa ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.
İsmet Özçelik, cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masa ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Özçelik, Aydınlık gazetesindeki yazısında, "ABD’nin yakında masaya yumruğu vuracağı konuşuluyor" ifadelerini kullandı. İşte o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:
"Zaman daralıyor.
“Altılı Masa”nın adayı kim olacak?
Gelen bilgilere bakılırsa…
İmamoğlu vazgeçmiş değil.
Batı desteği de hâlâ arkasında…
Uygun ortam bekliyor.
Kılıçdaroğlu da adaylıkta ısrarlı.
“Sorun yok” dense de var.
Hem de sanılandan ciddi.
“Masa”da anlaşma zor görünüyor.
ABD’nin yakında masaya yumruğu vuracağı konuşuluyor."