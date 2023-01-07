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Medya Altılı masa ile ilgili flaş iddia! 41 ilde...
Medya

Altılı masa ile ilgili flaş iddia! 41 ilde...

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, toplanıp toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmayan altılı masa ile ilgili son "kulis" bilgilerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 13:13:00 -
Altılı masa ile ilgili flaş iddia! 41 ilde...

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, toplanıp toplanıp dağılmaktan başka bir iş yapmayan altılı masa ile ilgili son "kulis" bilgilerini paylaştı. Aydemir, "41 ilde bağımsız, 40 ilde ortak liste üzerinde çalışma yürütülecek" ifadelerini kullandığı yazısında, özetle şunları kaydetti:

"87 seçim bölgesi için alternatif senaryolu bir komisyon çalışması yapılması kararlaştırıldı. Her partinin TBMM’de yüksek oranda temsil edilmesi isteniyor. Bunun için 41 ilde bağımsız, 40 ilde ortak liste üzerinde çalışma yürütülecek. Masa, ittifak konusuna en az cumhurbaşkanı adayı kadar önem veriyor.

Alt komisyon toplantılarına Genel Başkan Akşener’in talimatıyla bir süredir katılmayan İyi Parti’nin bundan sonra katılacağı belirtiliyor."

 

 

 

 

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