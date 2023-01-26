Altılı masa ile ilgili bomba iddia! O ismi kabul ettiler

HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, bugün İyi Parti ev sahipliğinde toplanacak olan Altılı Masa için, "Cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreci daha önce liderlerin gündemine gelmişti. Bu toplantıda ilk kez partiler, cumhurbaşkanı adayına yönelik önerilerini ve belirlemişlerse isimleri gündeme getirecekler. Masadaki genel yaklaşım, adaylık için masada bulunan 6 genel başkandan birinin öncelikli olması…" kulisini paylaştı.

Aydemir, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Liderler, 'beş genel başkandan biri öncelikli adayımızdır' diyecekler. Eğer masa dışından aday isimlerinin de konuşulması kararı alınırsa ikinci aşamada başka isimler gündeme getirilecek. Partiler, bu konuda birbirinden farklı yaklaşımla, alternatifli çalışmalar yaptı. Bazı partiler isim önermeyecek; masadaki genel kanıya bakarak karar verecek.

Bu noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi öne çıkabilir. Çünkü masadaki partilerin önemli bölümü, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etme ve destekleme yönünde eğilim sergiliyor."