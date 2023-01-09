Altılı masa, "etekli Yakup"u bile şok etti! Muhalefetin amigosu, bu işe şaştı kaldı

Altılı masanın ne idüğü belirsiz açıklamalarına, muhalefetin amigosu Mehmet Yakup Yılmaz bile isyan etti. Soros'un fonladığı t24'teki yazısında, altılı masanın "fantezi" peşinde olduğunu belirten Yılmaz, "Sızan haberlere göre stratejik kararlarda parti liderlerinin de Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacakmış. Anayasa’nın kendilerine vermediği bir yetkiyi liderler nasıl kullanabilecekler, pek anlayabilmiş değilim" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Altılı Masa liderlerinin bu ayın sonunda ya da önümüzdeki ayın başında bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşıp, bunu kamuoyuna açıklayacakları söyleniyordu.

Ama galiba öyle olmayacak, bunun için “seçim kararı” beklenecekmiş.

SP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan’ın “kesin seçim tarihi açıklandığında adayımızı açıklarız” sözleri Masa’nın ortak fikriyse, muhalefetin ortak adayının kim olduğunu öğrenmek için Mart ayının sonunu da bekleyebiliriz. Eğer seçim zamanında yani 18 Haziran’da yapılacak ise Nisan sonuna kadar beklemek de gerekebilir.

Bunun akıllı bir yöntem olmayacağını söylemeliyim, daralan zaman herkesin tanıdığı, bildiği adayın işine yarar.

Yeni vaatler ile toplumun karşısına çıkacak yeni adayın zamana olan ihtiyacı her zaman daha fazladır.

Masa liderlerinin konuşmalarından da anlıyorum ki seçilecek Cumhurbaşkanı, “olağanüstü yetkilerle donatılmış yetkisiz bir Cumhurbaşkanı” olacak.

Masa’da seçimi kazanacak adayın, “ülkeyi liderlerle birlikte yönetmesi” üzerine anlaşmaya varılmış.

Sızan haberlere göre stratejik kararlarda parti liderlerinin de Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacakmış.

Anayasa’nın kendilerine vermediği bir yetkiyi liderler nasıl kullanabilecekler, pek anlayabilmiş değilim. (...)"