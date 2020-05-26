Altıeylül Belediyesi bayramda boş durmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı evde geçirilirken Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve belediye ekipleri boş durmadı. Başkan Avcı, bayram boyunca bir dizi ziyaretler yaparken, belediye görevlileri de birçok noktada hizmet vermeye devam etti.

Başkan Avcı’dan bayram ziyaretleri

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Ramazan Bayramı münasebetiyle Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakım Evi sakinlerini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Feyyaz Çiftçi’nin de eşlik ettiği ve sosyal mesafeye riayet edilen ziyarette duygusal anlar yaşandı. Emniyet noktalarına da ziyarette bulunan Başkan Avcı, Emniyet güçlerinin bayramını kutlayarak; “Mübarek bayram gününü aileleri ile değil de, bizlerin huzuru için nöbette geçiren Asayişimizin neferlerine minnettarım. Sağlık içinde güzel görevler, iyi bayramlar diliyorum” dedi. Emniyet güçlerine bayram tatlısı ikram etti. Başkan Avcı bayram ziyaretlerine, iki yeğenine annelik ve babalık yapan Şehriye Yalçın’ı, annesi ve kardeşi ile yaşayan engelli Bekir Gül’ü ziyaret ederek devam etti. Vatandaşlarla sohbet eden Avcı Koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirdi, gönüllerini aldı.

Evde kal hareketsiz kalma

Altıeylül Belediye Başkan Hasan Avcı, Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ‘Evde Kal Hareketsiz Kalma’ etkinliğine de katıldı. Başkan Avcı, balkonlarından kendilerine eşlik eden vatandaşların bayramlarını kutladı. Başkan Avcı, “Ramazan Bayramını evlerinde geçirerek korona virüs ile mücadeleye destek olan değerli vatandaşlarımızın yanlarında olmak adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Evde Kal Hareketsiz Kalma’ etkinliğine katıldık. Evlerinin balkonlarından bizlere eşlik eden değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bir arada olacağımız nice sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Ekipler sahada

Her bayram olduğu gibi bu bayram da Altıeylül Belediyesi temizlik işleri ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürdü. İlçe genelinde haşere ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren sağlık işleri ekipleri ise, hem gündüz saatlerinde hem de vatandaşların uykuda olduğu saatleri değerlendirerek gece boyunca kırsalda ve merkez mahallelerde haşere ile mücadeleyi sürdürüyor. Bayramda sokak hayvanlarını da unutmayan Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kent Konseyi gönüllüleri aracılığı ile sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını giderdi.