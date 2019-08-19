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Altı aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün önündeki otomobile çarpmasıyla başlayan ve aralarında tur minibüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:43
Altı aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün önündeki otomobile çarpmasıyla başlayan ve aralarında tur minibüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı izleyen karşı şeritteki sürücünün otomobiliyle önündeki araca arkadan çarpması sonucunda maddi hasarlı kaza meydana geldi.


Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Özgül’ün kullandığı 07 ST 104 plakalı tur otobüsü aynı istikamette gitmekte olan Özlem Sarı’nın kullandığı 42 ACB 203 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilin çarpmanın şiddetiyle yanından geçmekte olan Tahir Şen’in kullandığı 07 FCL 18 plakalı tur minibüsüne çarpması, arkadan gelen Mahmut Aydoğan’ın kullandığı 54 ABZ 700 plakalı otomobilin de kaza yapan otomobile yandan çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı.Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Özlem Sarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Diğer taraftan, kazanın meydana geldiği yolun karşı şeridinde Antalya istikametine seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, kazayı izlemeye dalınca önünde seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:43
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