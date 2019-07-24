Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: "Temmuz ayından başlayarak TCMB'nin faiz indirimine başlayacağını ve kademeli olarak 400 baz puana varabilecek bir faiz indirimin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz."

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