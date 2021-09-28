Altaylı'dan skandal S-400 sözleri

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler Amerika'yı olduğu kadar Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı da rahatsız etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin istenildiği gibi geçmediği için Türkiye'nin yeni s-400'leri almaya karar verdiğini iddia eden Fatih Altaylı, büyük bir algı operasyonuna soyundu. Altaylı, "ABD ziyareti beklentilere uygun ve olumlu sonuçlarla gerçekleşseydi... Biz o zaman yine de bugün S 400 almaya kalkışacak mıydık?" diye sordu.

"4 milyon mülteci Türkiye’ye yönlendirmesin diye alıyoruz"

Altaylı, saçmalıklarını daha da ileri götürüp Türkiye'yi Rusya'ya rüşvet veren ülke gibi göstermekten de geri durmadı. Türkiye'nin önemli bir ihtiyacı olan hava savunma sistemini temin etmesini bir peşkeş gibi gösteren Altaylı, "Bazıları da diyor ki, “S 400’leri Rusya, İdlib’e saldırıp yeni bir 4 milyon mülteciyi Türkiye’ye yönlendirmesin diye alıyoruz” İlkini Rus uçağını düşürdük diye almıştık. İkincisini İdlib sorununu ertelemek için alıyoruz diyelim." ifadelerini kullandı.

"İlk alınan nerede, hangi kritik yerlere konuşlandı"

Türkiye'nin ulusal güvenlik sırrı olarak kabul edilen s-400'lerin konumu ile bilgiyi sanki kamuoyundan bir şeyler saklanıyormuşçasına sunmaktan geri durmayan Fatih Altaylı,"İlk alınan nerede, hangi kritik yerlere konuşlandı bilmiyoruz. Konuşlanıp, konuşlanmadığından da haberimiz yok doğrusu." diyerek stratejik askeri noktaların gizliliği ilkesini de hiçe saydı.

İsmail Demir canlı yayında anlatmıştı

Oysa ki Altaylı, S400 alımıyla ilgili İdlib rüşveti yakıştırması yerine kendi kanalı olan Habertürk TV'de Kübra Par'ın programına konuk olan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in ifadelerine kulak kabartması yeterliydi:

İsmail Demir 28 Mart 2021 tarihli o programda İlk parti S-400’leri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini, eğitimler ve yazılım yenilemeleri gibi birçok unsurun işlediğini belirtmişti.

Katıldığı Habertürk yayınında S-400’ün hangardan çıkarılıp çıkarılmadığı ile ilgili sorulara da cevap veren Başkan İsmail Demir, bu sistemin hangi durumda olduğu, nerede olduğu, hangi modda kullanılacağını konuşulmaması gereken konular olduğunu ifade etmiş, Türkiye’nin kendi içinde gizli kalması gereken bilgiler olduğuna dikkat çekmişti.

İsmail Demir: 4 adet sistem alımını konuşuyoruz

Yine aynı yayında, ikinci parti S-400’ler alımı hakkında önemli bilgiler veren Başkan Demir, ihaleye ilk çıktıklarında 4 adet sistem alımı olduğunu belirtmişti.

Masaya oturdukları andan itibaren 2 parti S-400 HSS alımı için konuştuklarını aktaran Demir, yapılan anlaşmanın ise bu çerçevede yürüdüğünü söylemişti. Bu durumun ise daha sonradan ortalığı karıştırmak amacıyla yapılmadığını altını çizerek vurgulayan Demir, Türkiye'nin hava savunma sistemlerine olan ihtiyacına dikkatleri çekmişti.

Cumhurbaşkanı erdoğan 1 ay önce d eaçıklamalarda bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ay önce 27 Ağustos 2021 tarihinde Bosna Hersek ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere bu konuda yaptığı açıklamalar da Fatih Altaylı'nın hayali Amerika senaryosunu yine boşa çıkarıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ziyaret dönüşünde gazetecilerle yaptığı görüşmede "Geçtiğimiz günlerde Rus yetkililerden ikinci paket S-400 alımıyla ilgili ilerleme sağlandığı açıklaması geldi. İkinci paket alım söz konusu mu? " sorusuna verdiği cevapta "Rusya’yla ilgili, ikinci paketin alımı vesaire, bu konularda bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Rusya’yla bizim gerek S-400 konusu olsun, gerek savunma sanayine yönelik olsun, birçok adımımız var. Hatta daha değişik bir alternatifi söyleyeyim. Mesela bu yangınlarda onlardan gelen Ilyushin uçaklarını kullandık. Son telefon konuşmamızda da bu konuyu görüştük. Rusya seyahatimde de bütün bunların hepsini tekrar ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.