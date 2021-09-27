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Spor Altaylı Kappel'den şok sözler!
Spor

Altaylı Kappel'den şok sözler!

Altay formasıyla Beşiktaş'a karşı 1 gol atıp 1 de asist yapan Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Hollanda basınına çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 18:54:00 -
Altaylı Kappel'den şok sözler!

Altay formasıyla Beşiktaş'a karşı 1 gol atıp 1 de asist yapan Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Hollanda basınına çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Altay'ın kanat oyuncusu Leandro Kappel, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlılara şans tanımayan Kappel, Ajax'ın sahadan farklı ayrılacağını iddia etti.

Kappel, "Tüm şanslar Ajax'ın yanında. Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım. Hiç şans vermiyorum. Ajax Cambuur'u 9-0 yenmişti. Bence ona benzer bir maç olacak. Bize karşı oynadıkları bu futbol ve takımla Amsterdam'a gelemezler. Beşiktaş Dortmund'a karşı 2-1 kaybetti. Beşiktaş zayıf bir takım değil fakat 13 oyuncunun problemi vardı. Yeni gelenler de hazır olmayacak. Stoperleri çok yavaş. Ajax için kolay maç." dedi.

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