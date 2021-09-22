Altaylı Erhan konuştu

Süper Lig'de Altay'ın 2-1 kazandığı müsabakada Çaykur Rizespor karşısında Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atan Erhan Çelenk, "O golle galip gelsek, bu bana, Altay Spor Kulübü'ne yakışmazdı." dedi.

Erhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor karşısında hızlı hücuma çıktıklarında ligin en hızlı isimlerinden Baiano'nun eliyle arka adalesini tuttuğunu gördüğünü söyledi.

Erhan Çelenk, o anda topu dışarıya atmayı tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"O golle galip gelsek, bu bana, Altay Spor Kulübüne yakışmazdı. Başımızda Mustafa hoca vardı, hiç kimseye yakışmazdı. Dışarı attım, dışarı attıktan sonra da Gökhan abi yanıma geldi, tebrik etti. Ben Fabricio'nun yanına gittim, 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettim. Tribünlerden güzel bir destek geldi, bunlar güzel şeyler, güzel şeylerin yanında dünya basınında bile konuşuldu. Güzel bir şey ama böyle bir şeyin Türk futbolunda, dünya futbolunda basit şeyler gibi geliyor bana ama öyle değilmiş."

Takım arkadaşları dışındakilerin dünkü pozisyonla ilgili yaptığı değerlendirmede yüzde 80'nin şut atmayı tercih ettiğini söylediğini aktaran Erhan, "Benim aklıma bir saniye bile gelmedi. Hakkımızla kazanacaksak hakkımızla kazanalım. O arkadaşımın yerinde ben de olabilirdim ya da takım arkadaşım da olabilirdi. Profesyonel hayatta çok şeyle karşılaştık. Bu tabi televizyonlarda, basında görünce yankı uyandırdı. İnşallah dünkü olay bundan sonra bu kadar büyütülecek duruma gelmez ve bundan sonra centilmenlik ön safhada olur." ifadelerini kullandı.

Erhan Çelenk, dün akşam İzmir'e döndükten sonra Mustafa Denizli ile konuştuğunu belirterek, "Bana golü niye atmadın' dedi. 'Hocam bana yakışmazdı' dedim. 'Zaten atsaydın dışarı alırdım.' dedi." şeklinde konuştu.

Kendisine fair-play ödülü verileceğinin hatırlatılması üzerine Erhan Çelenk, "Alırsak fair play ödülünü, bu benim futboldan sonraki yaşantımda güzel bir anı olur." dedi.

Erhan Çelenk, 24 Eylül Cuma günü oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin olarak da lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve son 2 maçı kayıpsız geçtiklerini kaydetti.

Her iki takımın da eksiklerinin olduğunu belirten Erhan Çelenk, "Beşiktaş maçı tabi ki zor geçecek ama biz inanıyoruz ki İzmir'de sahadan galibiyetle ayrılacağız." diye konuştu.