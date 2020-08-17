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Spor

Altaylı Cenk Özkacar, Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:06:15 -
Altaylı Cenk Özkacar, Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkacar, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti.

İstanbul Havalimanı'na menajeri Mustafa Doğru ile gelen Cenk Özkacar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anlaşmaya vardığı Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemi Fransa'da temsil edeceğim için çok mutluyum. Pandemi nedeniyle transfer sürecim biraz uzadı. Şimdi transferim için buradan Fransa'ya hareket edeceğim. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bana destek mesajı gönderen, burada ve Fransa'da yanımda olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Olympique Lyon'dan teklif gelince gururlandığını ve çok sevindiğini aktaran genç futbolcu, "Başta ailem olmak üzere bu süreçte katkı sunan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şu an sadece transferime odaklandım. Yeni kulübüme hedefleri doğrultusunda katkı sunmak istiyorum. Mücadele vermek istiyorum. Fransa'da mücadele veren Türk futbolcularla da gidince iletişim kurup görüşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cenk Özkacar, daha sonra THY'nin tarifeli uçağıyla Fransa'nın Lyon kentine gitti.

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