Altay’ın gençleri Yeşilova’da ter dökecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, U21 liginin kaldırılması sebebiyle genç oyuncularını Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Bornova Yeşilova’ya verme kararı aldı.

İzmir futbolunun iki köklü kulübü Altay ve Yeşilova, yeni sezon öncesi güç birliği yaptı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un ev sahipliğinde bir araya gelen Altay ve Yeşilova Spor Kulübü yönetimleri dev iş birliği için el sıkıştı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Yeşilova Spor Kulübü Başkanı Akın Küçükoğulları’nın imza attığı protokole göre, Yeşilova Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele edeceği yeni sezonda Altay ön adıyla yerini alacak. U-21 liginin TFF tarafından sonlandırılmasının ardından siyah-beyazlı ekibin genç oyunları tecrübe kazanmaları için Altay Yeşilovaspor’da forma giyecek. Bornova Belediyesi, Altay Yeşilovaspor’a saha ve altyapı desteği verecek. Protokol törenine; Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Bornova Belediyesi’nin öncülüğünde örnek bir projenin gerçekleştiğini belirterek, “Türkiye’de futbolun oynandığı ilk yer olan Bornova’da böyle bir anlaşmanın yapılması bizleri gururlandırıyor. Altay ve Yeşilova’nın birlikte yol yürüyecek olması, Bornova, İzmir ve Türk futbolu için çok anlamlı. Bu birliktelik hepimizin geleceğe umutla ve heyecanla bakmasına neden oluyor” dedi.

Altay’a Doğanlar Stadı müjdesi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bir zamanlar Altay’ın kadrosunun ağırlıklı olarak Bornovalı futbolculardan oluştuğuna dikkat çekerek, Bornova’nın büyük bir futbolcu kaynağı olduğunu ifade etti. İzmir’deki 271 amatör takımın 49’unun Bornova’da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Başkan İduğ, “Her takımın rekabetçi olması mümkün değil. Bizim amacımız İzmir futbolunu eski günlerine geri döndürmek. Bunun için Altay, Göztepe ve Altınordu gibi kulüplerin ilçelerde pilot takımları olmalı. Süper Amatör Lig’deki takımlarımızı da böylesi birliktelikler için destek olmaya hazırız” dedi.

İduğ, Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın bitmesiyle, Altay’ı Alsancak Stadı’nın hizmete gireceği tarihe kadar Bornova Doğanlar Stadı’nda ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Bornova’ya taşınacak

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye’de futbolun ilk oynandığı yer olan Bornova’da, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un önderliğinde böylesi bir projeye imza atmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi. Ekmekçioğlu, “Bu da bir altyapı projesidir. Önceki yıllarda olduğu gibi Bornova’dan yine futbolcular yetiştireceğiz, milli takımlara göndereceğiz. Biz burada bir meşale yaktık. Kapımız herkese açık. Bornova’daki diğer kulüpler de bize destek olsun. Onlarla birlikte daha ileriye gidelim. Biz camiamızın olduğu Bornova’da kalıcı olmak, yeni bir altyapı tesisi yapmak, zamanla A takımımızı da buraya getirmek istiyoruz” dedi.

Yeşilovaspor Başkanı Akın Küçükoğulları, bu birlikteliğin Bornova ve İzmir’e güzellikler getireceğine inandığını belirterek, “İnşallah Yeşilovamız 3. Lig’e, Altayımız da Süper Lig’e çıkacak. Yeşilova artık büyük bir çınarın altında. Mutlu ve güzel günler bizi bekliyor” diye konuştu.