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Altay’dan şampiyona vefa

Devre arasında takımdan ayrılmak için izin isteyen ancak başka bir takıma transfer olamayan şampiyon kaleci Egemen’in formunu korumak için Altay ile birlikte antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.

19 Şubat 2019 Salı 12:30
Altay’dan şampiyona vefa

Devre arasında takımdan ayrılmak için izin isteyen ancak başka bir takıma transfer olamayan şampiyon kaleci Egemen’in formunu korumak için Altay ile birlikte antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.


Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen Altay’ın, şampiyon kaleci Egemen Gençalp’a büyük bir vefa örneği gösterdiği ortaya çıktı. Ligin ilk yarısında formasını Emre’ye kaptıran Egemen, devre arasında daha fazla forma giymek istediğini belirterek transfer olmak için izin istedi. Egemen’in isteğini kırmayan yönetim de tecrübeli kaleciye transfer görüşmeleri için izin verdi.


Transfer sezonunda birçok takımla görüşen Egemen, hiçbir kulüple anlaşmaya varamadı. TFF’ye üç kaleci bildirme zorunluluğu olan Altay ise Emre, Aydın ve Can’ı listeye yazdı. Transfer sezonunun resmen sona ermesiyle siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Egemen boşta kalırken, İzmir temsilcisi kendisine büyük bir jest yaptı.



Formayı alamadı


Egemen’in formunu korumak için sezon sonuna kadar Altay ile antrenmanlara çıkmaya devam edeceği öğrenildi. Gençalp, geçtiğimiz hafta Atatürk Stadı’nda oynanan Altay-Boluspor maçında da tribünde yer aldı ve Altay’a destek verdi. 2017/2018 sezonunda Altay’a transfer olan Egemen, o sezon 34 maçta forma giyerek takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Bu sezon ise Emre’nin arkasında kalan tecrübeli file bekçisi, 3’ü ligde olmak üzere 5 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı terletti.



Altay sevgisi Edirne’de aşılanıyor


Altay’ın kuruluş yılından esinlenerek, 1914 Edirnegücüspor ismi verilen ve forma renkleri siyah-beyaz olarak belirlenen kulüp, bu sezon Edirne ASKF; U–11, U–14 ve U-16 Ligi’nde mücadele edecek. Geçtiğimiz hafta sonu Boluspor ile oynanan karşılaşmayı izlemek üzere İzmir’e gelen 1914 Edirnegücüspor Başkanı ve Altay Edirne Futbol Okulu Sorumlusu Efe Aktuğ, Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya geldi. Ekmekçioğlu, yalnızca 3 ay önce açılmasına rağmen 100’e yakın gence hizmet veren ve Altay’ı tanıtan Edirne Futbol Okulu’nun önemli çalışmalara imza atmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ekmekçioğlu, “Büyük Altayımız Edirne’de en iyi şekilde temsil ediliyor. Pilot takımlarımız elde ettiği başarılarla futbol okulları yapılanmamızın önemli bir parçası. Öncelikli görevimiz Altaylılık kültürünü Türkiye çapında yeni nesillere aktarmaktır. Göreve geldiğimizden bu yana kulübümüzün altyapısını güçlendirmek ve yetiştirici kimliğini ön plana çıkarmak için gayret ediyoruz. 1914 Edirnegücüspor’a katılacağı liglerde başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:30
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