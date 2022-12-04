Altay'dan farklı galibiyet: 5-1
1.Lig'in 16.haftasında Altay ile Boluspor karşı karşıya geldi. Altay rakibini 5-1 mağlup etti.
1. Lig’in 16. haftasında Boluspor’u konuk eden Altay, rakibini 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
7. dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında topla penaltı noktasında buluşan Melih’in şutunu Altay kalecisi Mustafa Çalışkan son anda engelledi.
13. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında açılan ortaya Paixao, şık bir dokunuşla topu altı pasa gönderdi. Kalecinin çıktığı pozisyonda Salih Sarıkaya topu boş kaleye gönderdi. 1-0
22. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Tolga’nın ortasına kafayla vuran Eren Erdoğan, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
27. dakikada orta alandan gelişen Boluspor atağında Tugay’ın defansın arkasına attığı pasla topla buluşan Balde, topu filelere gönderdi. 2-1
40. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen İbrahim Öztürk, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
58. dakikada Bülent’in ceza sahası dışından pasında ön direkte Balde topla buluştu. Balde’nin şutu son anda kalecide kaldı.
70. dakikada Balde, kaleciyle karşı karşıya kaldı, aşırtma şutu az farkla auta gitti.
88. dakikada Posmac’ın Yusuf’a ceza sahası içinde yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem, penaltı noktasını gösterdi.
89. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 4-1
90+3. dakikada Yusuf’un pasında kale önünde topla buluşan Zeki’nin şutu direğe çarpıp kaleye girdi. 5-1