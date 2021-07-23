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Spor Altay’dan 3 transfer
Spor

Altay’dan 3 transfer

Altay, Ceyhun Gülselam, Björkander ve Thaciano'yu transfer ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 19:55:00 -
Altay’dan 3 transfer

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay, İsveçli Eric Björkander, Brezilyalı Thaciano Mickael da Silva ve Ceyhun Gülselam’ı transfer ettiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Björkander, orta saha oyuncusu Thaciano ve ön libero Ceyhun Gülselam’la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ceyhun Gülselam yaptığı açıklamada, Altay’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan, dün olduğu gibi bugün de ülkenin futbol haritasında önemli bir yeri olan Altay Spor Kulübüne katıldım. Büyük Altay taraftarıyla birlikte bu yolculuğa çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Her zaman olduğu gibi formam için savaşacağım."

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