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Spor Altay'da sakatlanan Gençer Cansev, Afyonkarahisar kampından ayrıldı
Spor

Altay'da sakatlanan Gençer Cansev, Afyonkarahisar kampından ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:37:38 -
Altay'da sakatlanan Gençer Cansev, Afyonkarahisar kampından ayrıldı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın savunma oyuncusu Gençer Cansev'in sakatlığı nedeniyle Afyonkarahisar kampından ayrılarak İzmir'e döndüğü bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sağ diz çapraz bağları kopan Gençer Cansev'in İzmir'e döndüğü belirtildi. Futbolcunun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan Afyonkarahisar'daki ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig'in yeni ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini 45. dakikada Marco Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

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