Altay'da kongre tarihi netleşti! Altay genel kurula gidiyor, tespit yapılacak! Uğurlu olsun! Üye devre dışı mı?
1'inci Lig temsilcisi Altay'da yönetim kurulu yedek listesinde yer alan bir üyenin geçmişte adli bir olaya karışması nedeniyle genel kurul kararı alındı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, T.C. İzmir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kararı gereğince kongre tarihinin belirlendiği bildirildi.
İzmir Atatürk Stadı içerisinde bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılacak seçimin 22 Mart Cuma günü çoğunluk sağlanamaması halinde 29 Mart'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.