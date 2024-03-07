  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAYKAR fabrikasını vuracağını duyuran Rusya'dan sürpriz adım! Görüntüleri tüm dünyaya servis ettiler

ABD ile İngiltere, Hudeyde'yi vurdu

Laiklik elden gidiyeah! CHP’nin "seçim için" seccade dağıtmasına vatandaşlar tepki gösterdi

Ünlü ekonomist sessizliğini bozdu: Emekli maaşları için hiçbir şey bitmedi! Erdoğan her an bunu yapabilir

Haluk Görgün'den öğrencilere istihdam müjdesi

DEM ayarlı açıklama! Kandil paniği CHP'ye bildiri yayınlattı

PKK uzantısı için kendi partili adayını sattı! Dem’lileri almam diyen Burcu Köksal’a çok sert sözler

Petrol üretiminde müjde verildi! Gabar'da günlük 37 bin varilin üzerine çıktı... Sevindiren gelişme

Laf olsun torba dolsun adaylarını say say bitmiyor! İstanbul'un oy pusulasını görenler şaşırıyor

Meral'den Mansur'a ağır suçlama
Spor Altay'da kongre tarihi netleşti! Altay genel kurula gidiyor, tespit yapılacak! Uğurlu olsun! Üye devre dışı mı?
Spor

Altay'da kongre tarihi netleşti! Altay genel kurula gidiyor, tespit yapılacak! Uğurlu olsun! Üye devre dışı mı?

Yeniakit Publisher
2024-03-07 23:21:00 -
Altay'da kongre tarihi netleşti! Altay genel kurula gidiyor, tespit yapılacak! Uğurlu olsun! Üye devre dışı mı?

1'inci Lig temsilcisi Altay'da yönetim kurulu yedek listesinde yer alan bir üyenin geçmişte adli bir olaya karışması nedeniyle genel kurul kararı alındı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, T.C. İzmir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kararı gereğince kongre tarihinin belirlendiği bildirildi.

İzmir Atatürk Stadı içerisinde bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılacak seçimin 22 Mart Cuma günü çoğunluk sağlanamaması halinde 29 Mart'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23