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Spor Altay'a kötü haber
Spor

Altay'a kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-03-14 15:59:00 -
Altay'a kötü haber

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a giden ancak süre bulmakta zorlanan Altay Bayındır'ı üzecek bir gelişme yaşandı.

Altay Bayındır'ı sezon başında Fenerbahçe'den transfer eden Manchester United, yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesine daha hazırlanıyor.

İngiliz devinde Andre Onana'nın arkasında kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır, bu sezon sadece Newport County karşısında Manchester United kalesini korudu ve bu maçta 2 gole engel olamadı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United, Columbus Crew forması giyen kaleci Patrick Schulte'nin transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Manchester United'ın yanı sıra Arsenal de Schulte ile ilgileniyor.

MLS ekibiyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki kalecinin 1 yıl da opsiyonu bulunuyor. Manchester United'da şu anda 3 kaleci bulunuyor. Takımın 3. kalecisi konumundaki Tom Heaton ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.
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Altay'ın söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda üçüncü kaleci konumuna düşebileceği ifade ediliyor.

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