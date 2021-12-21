Altay-Trabzonspor muhtemel 11’leri
Süper Lig’de zirvede yer alan Trabzonspor Altay deplasmanında sahada olacak. Bordo mavili ekip bu karşılaşmadan da galip gelerek rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.
Süper Lig’de zirvede yer alan Trabzonspor Altay deplasmanında sahada olacak. Bordo mavili ekip bu karşılaşmadan da galip gelerek rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.
Süper Lig’in 18’inci haftasında 42 puanla zirvedeki yerini açık ara farkla koruyan Trabzonspor, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Bordo mavili ekip, bugün saat 20.00’de İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak
Trabzonspor'un Altay kafilesinde şu oyuncular yer aldı: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muhammet Taha, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Fode Koita, Cornelius, Djaniny
ALTAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
21 Aralık 2021 Salı günü oynanacak olan mücadele saat 20:00’de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.
ALTAY TS MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ
ALTAY: Lis, Cebrail, Murat, Thiam, Naderi, Ceyhun, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius