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Spor Altay-Trabzonspor muhtemel 11’leri
Spor

Altay-Trabzonspor muhtemel 11’leri

Süper Lig’de zirvede yer alan Trabzonspor Altay deplasmanında sahada olacak. Bordo mavili ekip bu karşılaşmadan da galip gelerek rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 15:08:00 -
Altay-Trabzonspor muhtemel 11’leri

Süper Lig’de zirvede yer alan Trabzonspor Altay deplasmanında sahada olacak. Bordo mavili ekip bu karşılaşmadan da galip gelerek rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. 

Süper Lig’in 18’inci haftasında 42 puanla zirvedeki yerini açık ara farkla koruyan Trabzonspor, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Bordo mavili ekip, bugün saat 20.00’de İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak

Trabzonspor'un Altay kafilesinde şu oyuncular yer aldı: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muhammet Taha, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Fode Koita, Cornelius, Djaniny

ALTAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

21 Aralık 2021 Salı günü oynanacak olan mücadele saat 20:00’de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.

ALTAY TS MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

ALTAY: Lis, Cebrail, Murat, Thiam, Naderi, Ceyhun, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius

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