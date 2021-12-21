Altay-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Altay-Trabzonspor maç sonucu? Süper Lig’in 18.haftasında Altay ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler Altay-Trabzonspor maçının kaç kaç sona erdiğini araştırıyor. Peki, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’de 18.hafta 21 Aralık Salı günü başladı. Lider Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Altay-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Altay-Trabzonspor maçı 20.00’de başladı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle devam ediyor.