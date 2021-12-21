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Spor Altay-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Altay-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Altay-Trabzonspor maç sonucu? Süper Lig’in 18.haftasında Altay ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler Altay-Trabzonspor maçının kaç kaç sona erdiğini araştırıyor. Peki, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-12-21 21:14:00 -
Altay-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de 18.hafta 21 Aralık Salı günü başladı. Lider Trabzonspor deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Altay-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Altay-Trabzonspor maçı 20.00’de başladı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle devam ediyor.

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