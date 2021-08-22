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Spor Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'deki 200. galibiyetine ulaştı
Spor

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'deki 200. galibiyetine ulaştı

Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig kariyerinde 200. galibiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 07:28:00 -
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'deki 200. galibiyetine ulaştı

Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki müsabakada ilk yarıyı Khaly Thiam ve Martin Rodriguez'in golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Altay, ikinci yarının başında Cesar Pinares'le farkı 3'e çıkardı. Famara Diedhiou'nun golüne rağmen sonradan oyuna giren yeni oyuncusu Ahmed Rayan'la 1 gol daha bulan İzmir temsilcisi, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Ligde ilk 2 haftada 7 gol atıp kalesinde 1 gol gören siyah-beyazlı ekip, 2. haftayı 6 puanla tamamladı.

Süper Lig'de 200. galibiyet

Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, birçok başarıya imza attığı kariyerinde Süper Lig'deki 361. karşılaşmasında 200. galibiyetine ulaştı.

Diğer karşılaşmalarda 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşayan Denizli'nin çalıştırdığı takımlar 683 gol atarken, kalelerinde 412 gol gördü.

Geçen sezon bitime 2 hafta kala geldiği Altay'ı play-off'tan TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 7. karşılaşmasını da kazandı.

 

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