Altay tankında kritik gelişme! tarih belli oldu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretim sürecinin gelecek yılın ortalarında başlayacağını duyurdu.
Motor bulunamaması nedeniyle üretimi adeta yılan hikayesine dönen Altay ana muharebe tankıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir düzenlediği basın toplantısında savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Demir, motor sıkıntısı nedeniyle üretimi sekteye uğrayan Altay tankının seri üretim sürecinin gelecek yılın ortalarında başlayacağını açıkladı.
Altay tankı seri üretim yolunda
Tankın seri üretim süreci hakkında konuşan Demir, "Alternatif motoru bulup, getirip, sisteme girmesiyle arada büyük bir boşluk bırakmamakla ilgili zamansal yol haritamız var. Hattı kurup üretecek hale getirdikten sonra senkronize bir yol haritası düşünülüyor" dedi.
Tankın seri üretim hattının kurulmasıyla ilgili çalışmalara başlandığını aktaran Demir, "Önümüzdeki senenin ortalarına doğru hattın faaliyete geçmesi ve üretimin başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.