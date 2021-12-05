Altay Tankı'nda heyecanlandıran gelişme! Ülke ile imzalar atıldı...

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, ALTAY Tankı'nın güç grubu için mutabakat imzalanması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile birlikte Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'na katıldı. Konferans kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, ALTAY Ana Muharebe Tankı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, ALTAY Tankı'nın güç grubu yani motor ve şanzımanıyla ilgili niyet mektubu imzalandığını, Kore Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalanması için müzakerelere katkı sunduklarını açıkladı.

Güney Kore ile altay görüşmeleri

Milli Ana Muharebe Tankı (AMT) ALTAY'ın motor ve transmisyonu için Güney Koreli Doosan Infracore Co. ve S&T Dynamics Co. şirketlerinin sözcüleri, daha önce BMC ile görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı.

Şirket temsilcilerinin geçtiğimiz dönemde Kore medyasına verdiği bilgiye göre; Güney Koreli Doosan Infracore Co. ve S&T Dynamics Co. şirketleri, ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın motor ve transmisyonunu BMC için üretecek. Üretimin birkaç yıl sürmesi öngörülüyor.

Altay ana muharebe tankı

ALTAY projesi kapsamında; üstün teknoloji ürünü silah sistemleriyle donatılmış, yüksek hareket ve beka kabiliyeti olan, uzun menzilli ve etkili ateş-darbe gücüne sahip, elektronik harekât kabiliyeti yüksek bir tankın yurt içinde tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretimi, atış kontrol ve komuta kontrol haberleşme bilgi sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi, zırh sistemlerinin teknoloji transferi ile yurt içinde geliştirilmesi hedeflenmiştir.