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Teknoloji Altay tankında bomba gelişme! Yerli güç grubu o tarihte entegre edilecek
Teknoloji

Altay tankında bomba gelişme! Yerli güç grubu o tarihte entegre edilecek

BATU Güç Grubu’nun Altay tankına entegrasyonunun ve kabulünün 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 13:11:00 -
Altay tankında bomba gelişme! Yerli güç grubu o tarihte entegre edilecek

 

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç, İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü’nün düzenlediği "Savunma Teknolojileri 2021" etkinliğinde, Altay tankının güç grubu projesi olan BATU’nun 2024 yılında tank üzerinde kabulünü yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Çok zorlu bir test sürecinin olacağını söyleyen Kılınç, tank üzerinde 10.000 kilometre testleri dahil sahada testlerin yapılacağı bir proje sürecinin yürütüleceğini ifade etti. Proje kapsamında kritik alt sistemlerin de yerli olarak geliştirildiğini söyleyen Mesude Kılınç, "Kritik alt sistemlerin yerli olarak geliştirilmesini çok önemsiyoruz. Bu da zorlu projemizi daha da zor hale getiriyor" ifadelerinde bulundu.

Mesude Kılınç, Altay tankına güç verecek olan BATU Güç Grubu projesinde, en zorlu ve en çok dikkat ettikleri noktaları da açıkladı. Altay güç grubu zorlu şartlar altında görev yapacak bir güç grubu olduğunu belirten Kılınç, bunun tankın uzun süre yüksek güçte çalışacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Mesude Kılınç, hacim kısıtının en önemli sıkıntılardan biri olduğunu ve düşük bir hacimde yüksek gücün verilmesinin gerektiğini belirtti. Buna bağlı olarak görev profili çalışmalarının ve yük spektrum çalışmalarının iyi bir şekilde yönetilmesi ve iyi kurgulanmasının gerektiğini ifade eden Kılınç, "TSK ve NATO operasyonlarından da gerekli destekleri alarak görev profili oluşturuyoruz, yük sprektrumunu çıkartıyoruz ve geliştirmeleri de bu şartlar doğrultusunda sağlıyoruz" dedi.

Kritik alt sistemlerin de zorlu olduğunu belirten Kılınç, "Kritik alt sistemlerin yerli geliştirilme zorunluluğu olmasaydı bu teknik çalışmalarla uğraşma durumunda kalmayacaktık. Ancak proje kapsamında hem alt sistemleri yerli geliştirmek hem de nihai motor ve transmisyon performans hedeflerini sağlamak için takvimde ilerlemeye devam ediyoruz. Risk yönetim faaliyetlerine aralıksız devam ederek 2024 takvimini yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

 

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