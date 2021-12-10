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Spor Altay-Hatay maçı kaç kaç bitti? Altay-Hatay maçı ne oldu?
Spor

Altay-Hatay maçı kaç kaç bitti? Altay-Hatay maçı ne oldu?

Süper Lig'in 16.haftası Altay-Hatayspor maçıyla başladı. Futbolseverler Altay-Hatay maçının kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Hatay maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 22:35:00 -
Altay-Hatay maçı kaç kaç bitti? Altay-Hatay maçı ne oldu?

Süper Lig tarihinin ilk golünün atıldığı Alsancak Stadı, yeniden yapıldıktan sonra Süper Lig'deki Altay-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla yaklaşık 7,5 yıl sonra tekrar kapılarını açtı. Peki, Altay-Hatay maçı ne oldu?

Altay-Hatay maçı kaç kaç bitti? Altay-Hatay maçı ne oldu?

Süper Lig’in 16. haftasında Altay sahasında Hatay’ı konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren goller Diouf ve Saint-Louis'ten geldi. Altay'ın tek sayısını Pinares kaydetti.

Altay ve Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 15. haftada oynadıkları maçlara göre ilk 11'lerinde dörder değişiklikle sahada yer aldı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçında ilk 11'de şans verdiği cezalılar Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın yanı sıra Kazımcan Karataş ve Andre Poko'nun yerine Tolga Ünlü, Khaly Thiam, Mohammed Naderi ve Ceyhun Gülselam'ı oynattı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise 3-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir müsabakasından farklı olarak Adama Traore, Muhammed Mert, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi'nin yerine Burak Öksüz, Dylan Saint Louis, Ruben Ribeiro ve Mohammed Kamara'ya şans verdi.

Karşılaşmadan önce vefat eden MKE Ankaragücü Kulübünun eski başkanlarından Cemal Aydın için saygı duruşunda bulunuldu.

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